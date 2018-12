Не увидеть им больше соборов

Notice of Intended Removals; Ukraine-/Russia-related Designations; Cyber-related Designations

In addition, the following individuals have been added to OFAC's SDN List:

США ввели новые санкции против России, в который попало несколько СМИ связываемых с Пригожиным и пачка "сотрудников ГРУ" во главе с Петровым и Бошировым.А ведь столько еще шпилей надо было осмотреть…ANTONOV, Boris Alekseyevich, Russia; DOB 19 Dec 1980; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).BOYARKIN, Victor Alekseyevich (Cyrillic: БОЯРКИН, Виктор Алексеевич) (a.k.a. BOYARKIN, V.A. (Cyrillic: БОЯРКИН, В.А.); a.k.a. BOYARKIN, Victor; a.k.a. BOYARKIN, Victor Alekseevich; a.k.a. BOYARKIN, Viktor), #189 , 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, Federal District 125222, Russia; DOB 12 Oct 1958; POB Meschovsk, Russia; nationality Russia; citizen Russia; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions; Gender Male; Passport 200042334 (Russia); alt. Passport 642348547 (Russia) (individual) [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (Linked To: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich).Moscow, Russia; DOB 05 Apr 1979; alt. DOB 12 Apr 1978; POB Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; alt. POB Dushanbe, Tajikistan; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).KHUSYAYNOVA, Elena Alekseevna, St. Petersburg, Russia; DOB 17 Feb 1974; Gender Female; Passport 639092215 (Russia) (individual) [CYBER2] (Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING).KOVALEV, Anatoliy Sergeyevich, Russia; DOB 02 Aug 1991; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).KOZACHEK, Nikolay Yuryevich, Russia; DOB 29 Jul 1989; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).LUKASHEV, Aleksey Viktorovich, Russia; DOB 07 Nov 1990; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).MALKEVICH, Alexander Aleksandrovich, St. Petersburg, Russia; DOB 14 Jun 1975; POB Leningrad, Russia; Gender Male; Passport 717637093 (Russia); National ID No. 781005202108 (individual) [CYBER2] (Linked To: USA REALLY).MALYSHEV, Artem Andreyevich, Russia; DOB 02 Feb 1988; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).MININ, Alexey Valerevich, Russia; DOB 27 May 1972; nationality Russia; Gender Male; Passport 120017582 (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE)., Moscow, Russia; DOB 13 Jul 1979; POB Loyga, Russia; alt. POB Kotlas, Russia; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).MORENETS, Aleksei Sergeyevich, Russia; DOB 31 Jul 1977; nationality Russia; Gender Male; Passport 100135556 (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).NETYKSHO, Viktor Borisovich, Russia; DOB 08 Sep 1966; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).OSADCHUK, Aleksandr Vladimirovich, Russia; DOB 17 Nov 1962; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).POTEMKIN, Aleksey Aleksandrovich, Russia; DOB 20 Mar 1983; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).SEREBRIAKOV, Evgenii Mikhaylovich, Russia; DOB 26 Jul 1981; nationality Russia; Gender Male; Passport 100135555 (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).SOTNIKOV, Oleg Mikhaylovich, Russia; DOB 24 Aug 1972; nationality Russia; Gender Male; Passport 120018866 (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).YERMAKOV, Ivan Sergeyevich, Russia; DOB 10 Apr 1986; nationality Russia; Gender Male (individual) [CAATSA - RUSSIA] (Linked To: MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE).ECONOMY TODAY LLC (a.k.a. EKONOMIKA SEGODNYA), d. 19 Litera A. Pom. 423, Ul. Zhukova, St. Petersburg, Russia [CYBER2] (Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING).FEDERAL NEWS AGENCY LLC (a.k.a. FEDERALNOE AGENTSTVO NOVOSTEI OOO), d. 18 litera A. pom. 2-N, UL. Vsevoloda Vishnevskogo, St. Petersburg, Russia; Moscow, Russia [CYBER2] (Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING).NEVSKIY NEWS LLC (a.k.a. NEVNOV; a.k.a. NEVSKIYE NOVOSTI), d. 11 korp. 2 pom. 327-N, ul. Staroderevenskaya, St. Petersburg, Russia [CYBER2] (Linked To: LIMITED LIABILITY COMPANY CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING).USA REALLY, St. Petersburg, Russia; Moscow, Russia; Website www.usareally.com [CYBER2] (Linked To: FEDERAL NEWS AGENCY LLC). https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181219_33.aspx – оригинал на английском языкеPS. Как уже говорилось ранее, в свете текущих отношений США и России, санкции по любому поводу будут вводится с частотой раз в 2-3 месяца, то и чаще. Поэтому это далеко не последние санкции, которые наложат в ближайшие месяцы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com