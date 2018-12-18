Готовый «домашний» обед: суп с синильной кислотой и сырники с пальмовым маслом от «НатурБуфета»

Когда уже совсем лень готовить, то на помощь приходят полуфабрикаты. Подогрел 5 минут в микроволновке и завтрак, обед или ужин готовы.

Экономия сил и времени – главные преимущества готовой еды, но на этом они и заканчиваются. Чаще всего, покупая «аппетитную» упаковку мы получаем лишь бумажный «вариант сервировки блюда». Производители понимают, что яркая и красиво оформленная тара только усиливает потребительский интерес и «заставляет» купить товар. Но как бы не хотелось увидеть обещанное аппетитное блюдо, чаще всего этикетка скрывает обыденную реальность, а в ситуации с некоторыми производителями достаточно суровую.

Так, приобретя продукцию линейки «НатурБуфет», вместо любимой солянки покупательница из Петербурга обнаружила «резиновую» колбасу и «малюсенькие кусочки мяса, где больше жира, чем мяса...». Внешний вид готового блюда не просто не соответствовал красивой обложке, вкус разогретой еды «совсем не понравился». Как оказалось, состав якобы «домашней солянки» далёк от идеального. Несмотря на то, что на лицевой стороне упаковке написано «100% натуральный состав» по факту этот «домашний» суп приправлен нитритом и ферроцианидом натрия (Е 535). Это Е-добавка является основной в химической отрасли и применяется для производства красок синего цвета. Изучение её влияния на организм до сих пор не завершено. Известно, что взаимодействуя с желудочным соком, содержащим соляную кислоту, она провоцирует выделение цианистого водорода известного как синильная кислота. Кроме того, попадание Е 535 на кожу вызывает раздражение и может стать причиной различных заболеваний.

«Ничего себе натурпродукт! Из натуральных ингредиентов только манка да вода, со «следами горчицы и сельдерея», – удивляется мама, которая впопыхах решила взять ребенку на ужин сырники «Едим дома». Покупательница признаётся, что в магазине «повелась на обещания с упаковки «натурально», «без консервантов». Оказалось, что авторский рецепт от «НатурБуфет» – это пальмовое масло, порошки, красители и модифицированные масла с основой из «продукта творожного с заменителем молочного жира».



Одна из основных причин, по которой используются такие ингредиенты – удешевление продукта. Выделяя деньги на красивую и продаваемую обложку, Food Zavod приносит в жертву качество своей продукции и экономит на здоровье клиентов. К сожалению, громкие заявления о натуральности продукта на лицевой стороне упаковки вводят в заблуждение покупателей. В спешке они не изучают информацию, напечатанную мелким шрифтом. «Я бы, прочитав состав, такое блюдо не купила, – признаётся женщина. – Значит, деньги выбросила зря».

«Обыкновенные макароны с тушенкой. Ни соуса, ни трав, про мясо так я вообще молчу. Какая-то дешёвая тушенка, с огроменными кусками жира» – так в представлении «НатурБуфет» выглядит паста Болоньезе. Покупательница Ирина хотела отдохнуть от готовки и поужинать, а в итоге «даже собаку таким страшно кормить».



«Конечно, разительно отличается от того, как нам представляют данную пасту на упаковке», – констатировал другой дегустатор авторской пасты. На вкус всё оказалось ещё хуже: «мне показалось невыносимым это есть».

Получается, чтобы уберечь себя от необоснованной траты денег, а главное, сохранить своё здоровье, не стоит обольщаться на красивую обложку. Производитель Food Zavod злоупотребляет доверием потребителя при предоставлении информации о товаре, прикрываясь узнаваемым медийным лицом и пустыми обещаниями на упаковке.