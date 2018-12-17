Уроки 1993-го: вспоминать страшно, забывать нельзя

Источник: profiok.com

О том, почему важно понять, что происходило с нашей страной в 1993 году, отчего не стоит ограничиваться конспирологической версией, что хотел сказать Чубайс, переживающий из-за неблагодарности народа в отношении бизнесменов, и зачем Владимир Путин разговаривал со школьниками о бизнесе.



Осень 1993-го: переворот или укрепление власти?

Накануне 25-летия Конституции России выяснилось, что в обществе до сих пор нет единого понимания, что же произошло в нашей стране в сентябре-октябре 1993 года. Чем на самом деле был политический кризис, закончившийся расстрелом Белого дома? Одни считают, что президент Борис Ельцин совершил антиконституционный переворот, другие уверены, что он твёрдой рукой подавил попытку путча со стороны депутатов Верховного Совета, сохранив в стране мир, стабильность и общий курс на построение капитализма. В итоге в России появилась новая Конституция и поменялась форма правления: советскую (по сути – парламентскую) республику, в которой высшими органами власти был Верховный Совет и Съезд народных депутатов, сменила республика президентская.

Казалось бы, что нам, сегодняшним, до политической возни 25-летней давности? Архивные документы до сих пор засекречены, а свидетельства очевидцев пестры и разноплановы, так что полной картины это «лоскутное одеяло» всё равно не даёт. Очень хочется отдать изучение исторических катаклизмов на откуп историкам, а самим забыть о страшном и заняться созиданием и творчеством. Только вот события ноября 2013 года на Украине пугающе похожи на то, что происходило в России 25 лет назад. Многие эксперты склонны видеть в этом конспирологический подтекст.

Политолог и писатель Николай Стариков отмечает («Вечер с Владимиром Соловьёвым» от 02.10.2018 – прим. profiok.com), что как в России в 1993 году, так и на Украине в 2014 году власть сменилась антиконституционным путём. И в обоих случаях США никак не отреагировали на нарушение Конституции – не выражали протеста, не вводили санкций. «Политика – вещь прагматичная, – говорит Стариков. – Ельцин бы никогда не решился применить силу и расстреливать парламент в прямом эфире, если бы у не было уверенности, что Запад признает итоги этой стрельбы. Точно так же государственный переворот в Киеве был бы невозможен без гарантий Запада».

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев вообще уверен, что смена власти в России в 1993 году – прямое следствие непосредственного вмешательства США во внутренние дела России.

«Наверное, США не дураки и действительно принимали в этом участие, – соглашается кинорежиссёр Карен Шахназаров. – Но считать, что всё устроили американцы, было бы слишком наивно». По мнению Шахназарова, в силу целого ряда особенностей нашей стране нужна жёсткая, имперская вертикаль власти, а в виде парламентской республики Россия долго существовать не может. Именно эту вертикаль выстроил Ельцин, именно её передал Владимиру Путину. Другое дело, что Ельцин в то время о судьбе страны, конечно, не думал. Он просто боролся за власть. В том числе – с помощью танков.

Герой Советского Союза Александр Руцкой, занимавший в то время пост вице-президента России, рассказывает, что основной претензией парламентариев к Ельцину в 1993 году был дилетантизм правительства. Воплощая в жизнь лозунг о том, что бывшие «никем» станут «всем», президент сформировал правительство, которое моментально довело страну до нищеты. Именно поэтому на Верховном совете к осени 1993 года не раз заходил вопрос об импичменте. Но Ельцин не для того так долго шёл к власти, чтобы подавать в отставку.

Напомним, что никакой конкретной экономической программы у Ельцина не было. До того ли, когда поставлена задача разрушить всё, что есть, до основанья? Оттого и последствия его правления для страны оказались весьма тяжёлыми. Именно поэтому, несмотря на все песни о свободе и поднятом железном занавесе, о свежем ветре перемен и новых возможностях, которые открывает рынок, «лихие 1990-е» большинству наших сограждан запомнились как годы ужаса, нищеты и унижений. И президент Ельцин ассоциируется, скорее, с воровской приватизацией, чем с «демократией», при которой президент страны спокойно расстреливает танками собственный парламент.

Что хотел сказать Чубайс?

Зампреду правления «Роснано» Анатолию Чубайсу, который в 1990-е заправлял ходом той самой приватизации, сидеть бы тихо да не напоминать о себе лишний раз. Ан нет. Анатолий Борисович выступил 8 декабря на Общероссийском гражданском форуме, где обвинил российское общество в инфантильности и неблагодарности: «Оно (это мы с вами! – прим. profiok.com) за 25 лет не удосужилось сказать спасибо бизнесу за всё, что бизнес сделал в стране».

Бизнес – тот, о котором все думают, когда слышат фамилию Чубайса, – и правда делал в стране всё, что хотел. За копейки уходили с молотка фабрики и заводы, приватизировались природные ресурсы, разваливалась оборонная промышленность. А «инфантильные» граждане тем временем продавали последние штаны, пытаясь прокормить свои семьи.

Скорее всего, господин Чубайс не имел в виду, что народ должен поблагодарить его лично за вакханалию 1990-х и за кошмары дикого рынка, которые не все пережили, а пережившие – не до конца ещё оправились. Речь, по-видимому, шла о том, что отношение к частной собственности, к предпринимательству, к самому рынку, наконец, пора менять. Экономика развивается не сама по себе, а потому, что развивается бизнес – производит продукты и оказывает услуги, даёт рабочие места, платит налоги, выполняет социальные обязательства.

Возможно, эти слова и должны были быть произнесены, но точно не человеком, из-за циничных действий которого значительная часть страны оказалась на грани выживания. Ну не верит народ тому, кто его ограбил. Поэтому Анатолий Чубайс не только не донёс до большинства наших сограждан свою мысль, но и получил на голову очередной ушат помоев. Увы, заслуженный.

«Удивительный тип, – написал в твиттере телеведущий Владимир Соловьёв. – Так ничего и не понял. Так и живёт в надежде, что ограбленные начнут благодарить грабителей».

Сенатор Алексей Пушков тоже удивился словам Чубайса и написал, что подобные выступления Чубайса, скорее, вызовут у людей отторжение, чем заставят их уважительнее относиться к бизнесменам и бизнесу (кстати, сам Чубайс что-то всё больше к государственному бизнесу льнёт, а не частный развивает – прим. profiok.com).

Супруга Чубайса Авдотья Смирнова когда-то рассказывала (интервью каналу RTVi – прим. profiok.com), что её муж сравнительно недавно посмотрел сериал «Бригада» и ужаснулся разгулу бандитизма в 1990-е. Как оказалось, будучи министром финансов, ни о чём таком он даже не догадывался. Судя по всему, по логике Смирновой, народ, достаточно знающий об ужасах той поры, напротив, недостаточно информирован о положительных сторонах продвижения нашей страны в рынок. В интервью ТАСС кинорежиссёр поделилась желанием снять сериал о становлении индустрии в то время: кто-то же построил в то время «совершенно фантастические заводы» и электростанции, которые работают до сих пор. «В 1990-е были не только бандиты, но ещё и металлурги, энергетики, много кто был», – напомнила Авдотья Смирнова.

Сытый, как мы помним, голодного не разумеет. Как, впрочем, и голодный – сытого. Может быть, и стоило бы поспособствовать сближению народа с олигархами, да вряд ли оно возможно, это сближение. Разве что на ниве киноискусства.

Бизнес – это не жульничество!

Если и стоит менять сложившиеся в обществе стереотипы в отношении бизнеса, то начинать надо с тех, у кого в силу возраста не отложились в памяти жуткие 1990-е. Президент РФ Владимир Путин так и поступил. Он завёл разговор об отношении к предпринимательству на форуме «Проектория» в Ярославле, выступая перед школьниками с открытым уроком.

Президент призвал молодых людей «не сидеть на золоте, как Гобсек» (герой одноимённого романа Бальзака, ростовщик – прим. profiok.com) и «не накапливать неизвестно для чего», всё равно «во-втором-третьем поколении накопленные богатства, как правило, в семье не удерживаются».

Вместо того, чтобы «заколачивать бабки», по мнению главы государства, следует вкладывать средства «в технологии и в результат». В таком случае придёт понимание, что жизнь потрачена не напрасно.

При этом рассчитывать на поддержку государства, по словам президента, не стоит. Пользоваться ею, конечно, можно, когда она есть, но вообще залогом успеха любого человека может быть только его личная инициатива и работа над собой, подчеркнул Владимир Путин.

«Пятнадцать-двадцать лет назад люди считали, что бизнес – это жульничество с целью обогащения, – поделился воспоминаниями Владимир Путин. – Это было в сознании подавляющего большинства граждан. Важно, чтоб этот штамп не просто трансформировался, а был заменен другими понятиями и смыслами предпринимательской деятельности».

Надо сказать, российские граждане и правда привыкли многого ждать от государства. Видимо, сказывается наследие советского периода. Многие до сих пор ностальгируют по государственной экономике или высоком уровне социальной защищённости, а некоторые и к бизнесу относятся с высокомерным презрением – видимо, помнят времена, когда бизнесменов называли спекулянтами.

Никто не спорит, бизнес-культуру в общество нести просто необходимо. Взять, к примеру, оборонные предприятия: они ведь до сих пор не верят, что после снижения объёмов ГОЗ им придётся полностью перестраивать всю работу и самостоятельно выходить на рынок гражданской продукции. Ждут, что государство поможет, загрузит заказами, организует сбыт…

Другое дело, что одного понимания здесь мало. Хотелось бы видеть планомерную, взвешенную, осознанную государственную политику. Нужны условия для бизнеса, которые бы не душили его, а давали развиваться. Нужны условия для граждан, чтобы они могли пережить очередной рывок в сторону рынка, а не нищали стремительно из-за роста цен, на который власти плевать. Нужна, если угодно, полноценная стратегия развития, а не разрозненные заявления и призывы, которые зачастую имеют обратный эффект. Это как с вниманием президента к исполнению новогоднего желания несчастного ребёнка: трогательно, но проблемы многих других детей от этого не решаются.

Но до стратегии ли «верхушке», занятой исключительно укреплением власти? Уроки 1990-х, похоже, так и остаются невыученными.

P.S.: И всё-таки… Как быть с результатами референдума о сохранении СССР?

Источник: nstarikov.ru