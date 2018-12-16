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Российская экономика преподнесла новый сюрприз

19:35. 16 декабря 2018 Просмотров - 360 2 коммент. Опубликовал:

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Американское агентство Bloomberg опубликовало доклад о состоянии развивающихся стран. Россия изменила своё место сразу на пять позиций, что стало для многих полной неожиданностью. Как так получилось и что из этого следует – расскажем после сводки новостей.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/vremya

Ролик о «Сибирском знахаре»: https://youtu.be/n3LvjfFdv1Q

Канал «Made in Russia» о российском производстве: https://www.youtube.com/MadeInRussia_…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рус/

Время-вперёд! №322 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/rz6LC3c0nh8

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В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 3860 2903
    любопытный 16 декабря 2018 в 20:46 Ссылка Пометить
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    Рейтинг развивающихся стран, Китай то же развивающаяся страна? И ее экономика меньше развивается, чем российская?

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    • 27702 13584
      Степаныч любопытный 16 декабря 2018 в 23:21 Ссылка Пометить
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      Ну так то все страны развивающиеся,кроме тех где имеется елитный пичатный станок для волюты.)Вот заведут,или перенесут из одной глупой страны,этот станок в китай мосоны,так он сразу и перестанет развиваться,а станет глобально процветатьсься.)))

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