Очень красноречивая фотография

Два лика социализма



Злоупотребление величайший враг могущества, ибо что такое порядок? - Сила, которая не боится себя умерить.

Попалась на глаза весьма знаменательная фотография, на которой запечатлено шествие двух руководителей государства пешком (!), без свиты референтов и секретарей, без кортежа, по всей видимости, или на совещание, или по рабочим местам.



Судя по рекламной афише, фотография сделана в апреле – мае 1941 года. (Фильм «Первая конная», режиссера Ефима Дзигана, вышел в прокат в начале 1941 г.). Да и изображение М. И. Калинина уже выдает его преклонный возраст, он – конструктор Советской власти, достоин отдельной статьи.

Чем еще примечательно в фотографии? Отсутствие многочисленной охраны, это характеризует полное доверие к народу и обратное – уважение народа к власти.

Где или чем проявляется на фотографии наличие автократического режима личной власти, которым так щедро вписали в анналы истории?

Отстранением одного человека изменило бы ход развития страны? Вряд ли. Или конкретней – нет! Это был большой коллектив большевиков единомышленников, проникнутых фанатической целью социальной и экономической перемены.

Большинство правительств, во всех странах и всех временах, не стремятся, к каким бы то ни было переменам. Их цель в первую очередь заключается в «поддержании порядка», т. е. существующего порядка, и в защите или в отражении нападения изнутри или извне.

Советское же правительство открыто существует с преднамеренной целью изменить существующий порядок, причем не когда-нибудь, в отдаленном времени, а ныне, в пределах жизни существующего поколения; и эта перемена относится не только лишь к общим принципам, но и к самым интимным сторонам народной жизни.

Об этом отлично понимали, как зарубежные враги Советской власти, так и внутренние, в признаниях троцкистов, на процессах 37-х годов, было сказано, что цель – устранение верхушки ЦК партии.

О коллегиальном управлении страной очень точно выразился И. Сталин в интервью немецкому писателю Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года. На вопрос: - «Вокруг стола, за которым мы сидим, шестнадцать стульев. За границей, с одной стороны, знают, что СССР – страна, в которой все должно решаться коллегиально, а, с другой стороны, знают, что все решается единолично. Кто же решает?»

Ответ Сталина выразителен и определенен. Он сказал:

«Нет, единолично нельзя решать. Единоличные решения всегда или почти всегда—однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться… На основании опыта трех революций мы знаем, что приблизительно из 100 единоличных решений, не проверенных, не исправленных коллективно, 90 решений — однобокие.

В нашем руководящем органе, в Центральном комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 членов.



Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки народностей Советского Союза и национальной политики.

В этом ареопаге сосредоточена мудрость нашей партии… Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезнейшие ошибки.



Поскольку же каждый имеет возможность исправлять ошибки отдельных лиц, и поскольку мы считаемся с этими исправлениями, наши решения получаются более или менее правильными».

Пришедшие к власти большевики отлично осознавали, что для подъема народа из варварства к передовой цивилизации необходимо освободить весь народ от подчинения и контроля, неизбежно связанных с институтами частной собственности на средства производства.

В военное время добиваются полной координации сил народа путем автократических приказов, исполнение которых обеспечивается суровыми карами. Преобразование социальной и экономической жизни всех и каждого представляется, однако, иную и более трудную задачу, чем отпор вторгшейся армии, и она не может быть достигнута безапелляционными приказами и запретами.

Она связана с необходимостью изменить сознание целого народа. Она требует всеобщего образования, настойчивой пропаганды, терпеливого объяснения и личного примера, воздействуя на каждого человека, любого возраста везде и повсюду.

Ясно, что такое преобразование общества не может быть делом, которое по плечу простой диктатуре, даже если она находится в руках величайшего из людей. По существу, речь вообще не идет о том, чтобы создать еще одного «вождя» или даже единственного «вождя». Тут необходимо активное участие миллионов руководителей.

Влиять на жизнь людей, изменять сознание, обучать новым личным навыкам – для всего этого в большинстве случаев необходим непосредственный личный контакт на работе и в часы досуга.



В сталинскую эпоху, это специфическое влияние осуществляется на деле не одним человеком, не государственными деятелями стоящими наверху, хотя они могут направлять ее; она осуществляется повсеместно миллионной массой отборных пролетариев, членов коммунистической партии, никогда не прекращающих своего личного общения с товарищами по работе.

«Коммунисты вперед», это не только призыв – это пример, который вдохновил народ на освобождение территории страны и подавления фашизма в Европе. После ВОВ именно коммунисты повели восстановление страны, после варварских разрушений, нанесенных полчищами европейских «освободителей».

Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен, а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США.

Только за 5 послевоенных лет в колхозах и совхозах были заложены полезащитные лесные насаждения на площади 1,7 млн. га; кроме того, государственных лесов посажено и посеяно 2,9 млн. га.

В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» («National Business») за 1953 г. в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее время темпы роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.

После смерти Сталина пришедшая номенклатура нанесла сильнейший удар по всем проектам развития страны. Об этом написаны сотни страниц, но самый колоссальный удар, о чем «скромно» умалчивает новая история – был удар по общине!

Два века христианизации, трехсотлетнее царское владычество, столыпинские реформы не смогли сломить русского крестьянина, за то «новая» номенклатура, узурпировав власть партии, профсоюзов, кооперации, за несколько лет претворила многовековую мечту феодалов – помещиков в жизнь – низвергнув русскую общину.

Согласно сталинской конституции 1936 года, статья 5 Конституции РСФСР социалистическая собственность в РСФСР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).

Коллективная собственность на средства производства и коллективный труд, вооружённый передовой современной техникой. Советское крестьянство, говорил И. В. Сталин, – «это совершенно новое крестьянство, подобного которому еще не знала история человечества».

В СССР к 1956 году существовало 93 тысячи колхозов, 4857 совхозов и 8985 МТС, (в том числе МЭС – машино-экскаваторные станции для ирригации). В чем разница между совхозами и колхозами? Совхозы и МТС созданы на средства государства, финансировались государством и руководство назначалось государством.

Колхозы формируются за счет доходов хозяйства, самостоятельное избрание правления и распределения доходов. К 1936 году 600 хозяйств были уже миллионерами. Земля была передана колхозам в бессрочное (вечное) пользование.

Кооперация является собственностью пайщиков, имеет в своей собственности сеть магазинов (80% торговли в сельской местности), промысловая кооперация, строительство и полное снабжение колхозов строительными материалами, в наличие склады, заготовительные конторы, перерабатывающие предприятия. На январь 1954г. насчитывалось 19960 сельских потребительских обществ. Вся деятельность которых осуществлялась на основе хозрасчета.

К началу 1956 года в стране насчитывалось: крупно-рогатого скота – 70421 тыс.голов; свиней – 56482 тыс. голов; овец и коз – 145653 тыс. голов, из которых более 60% принадлежало коллективной собственности колхозов, добавив сюда всю инфраструктуру колхозов, потребительской и промысловой кооперации, одним росчерком пера стала государственной собственностью!

После захвата власти заговорщиками во главе с Хрущевым, крестьянство в лице более восьмидесяти миллионов колхозников, артельщиков, промысловиков и кооператоров была жестоко ограблена. Закончилась эпоха сталинского социализма, девизом которой было: «Сохраним и преумножим»! Отныне девизом эпохи демонтажа социализма стало: «Это все наше». И появились расхитители, несуны и потребители всех уровней – жить на дармовщину.

Автоматически формулируется вывод, чем отличались руководители, коммунисты сталинской эпохи от последующей – заката социализма.

Коммунисты сталинской эпохи, да и большинство населения страны – делали общее дело и несли личную ответственность.

Коммунисты после сталинского периода - обзавелись личным «делом» и характеризуются коллективной безответственностью.

Защита «чести» мундира, партии, министерства – ведомства выдвинулась на первое место. «Система своих не бросает!» стало девизом целой эпохи и прочно обосновалась в современном обществе.



Непотопляемость бюрократии вылилась в игнорировании законов, в некомпетенции руководителей всех уровней. Итог коллективной безответственности – бесконтрольное распоряжение бюджетных средств, казнокрадство и коррупционность системы.

Именно в период демонтажа сталинского наследия социализма советский идеологический аппарат, советская цензура погрязли в политических дрязгах высшего эшелона власти, социальная жизнь народа осталась без внимания, его выставили «жертвой» политики.



Взять хотя бы депутатский корпус всех уровней власти, которые исполняли и формировали Власть Советов сталинской эпохи. А это миллионы заслуженных работников, рабочих и крестьян. Заслуженных, а не выслуженных.

Почему-то не уделяли этой важной стороне функционирования советской системы должного внимания. Возможно, это было связано с тем, что среди номенклатурных партийных работников мандат депутата Совета был лишь приложением к основной, партийной должности.



На выполнение депутатских обязанностей времени оставалось мало. Избирателям далеко не всегда удавалось иметь дело с настоящими слугами народа, как называли депутатов советские средства массовой информации.

Народные избранники, сталинского периода, старались не афишировать свою деятельность, не выпячивали себя, не «пиарились», как бы сказали в наши дни. Большую часть депутатов объединяло следование определенным писаным и неписаным нормам и принципам депутатской этики. Единственной привилегией для них считалось служить народу.

Известные ученые, врачи, артисты театра и кино, другие заметные люди сталинского периода в качестве депутатов вели огромную кропотливую работу. Они поднимали важные общественные вопросы, добивались решения реальных жизненных проблем своих избирателей, учреждений, в которых они сами трудились.



О том, как много они успевали сделать, используя свой депутатский статус, служило их доступность в любое время. Это было лицо власти и одновременно рупор народа к власти.

На протяжении всего сталинского периода сохранялось и использовалось право избирателей на отзыв депутата, не оправдавшего доверия большинства избирателей.



Депутаты должны были регулярно отчитываться перед избирателями, прислушиваться к голосу масс, к критике снизу, реально заниматься нуждами избирателей, решением их проблем. Наказы и запросы избирателей рассматривались как приоритетные документы в работе депутатов. Право отзыва депутатов определяло их подконтрольность народу и полную зависимость депутатов от избирателей.



Г. Ибраев

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Впрочем, и в наше время можно было наблюдать нечто подобное. Посмотрите, как передвигался ещё где-то лет десять назад Сербский патриарх Павел.

Источник: ss69100.livejournal.com