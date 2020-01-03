США – гиены планетарного масштаба

За свою историю Соединенные Штаты убили, искалечили, лишили домов и иным образом нанесли вред поразительно большому числу людей. Начиная с 1945 года , на совести США более 20 миллионов жертв в 37 странах мира.

Арабы, например, считают гиен оборотнями, от которых спасти может только Аллах. В них нельзя стрелять, иначе придет беда. В искусстве и культуре образ гиены тоже чаще всего показан не с лучшей стороны. Не правда ли – всё описаное подходит некой стране, которая возомнила себя не «саванным», а мировым гегемоном?



Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи «Послужной список убийств и погромов Америки с 1945 года: некоторые из наиболее вопиющих случаев», опубликованной на канадском информационном ресурсе Global Research.

Существует разница между теми, кого Дядюшка Сэм атаковал напрямую, и теми, кому он причинил вред опосредованно. Мы начнем со случаев прямых атак.

Токио после бомбардировок

Бомбардировка Токио в конце Второй мировой войны . Примерно 100 тысяч японских граждан было сожжено заживо, когда бомбардировщики США создали крупнейшую огненную бурю в истории.

В Хиросиме 146 тысяч человек было убито одной единственной бомбой, той самой, которую президент США Гарри Трумэн назвал «величайшей вещью в истории». Еще 80 тысяч человек погибло в Нагасаки. США пошли на эту ненужную, жестокую и даже преступную акцию, несмотря на то, что многие высокопоставленные американские командующие заявляли, что Япония уже готова сдаться.

В период с 1950 по 1953 год четыре миллиона человек было убито в Корее, чтобы предотвратить объединение страны под эгидой левых и поддерживаемых СССР сил.

«Распятие Юго-Восточной Азии» (термин политолога Ноама Хомского). США и их союзники убили по меньшей мере три миллиона вьетнамцев, камбоджийцев и лаосцев в период с 1962 по 1975 год. В одной только операции «Феникс» было убито 40 тысяч вьетнамцев.

Иранский рейс 655.3 июля 1988 года американский боевой корабль Vincennes вошел в иранские территориальные воды и сбил гражданский самолет, убив прямо в небе 290 человек. Командир Vincennes получил награду за «исключительно достойную службу».

«Дорога смерти». В 1991 году американские истребители уничтожили десятки тысяч сдавшихся иракских солдат. Ливанско-американский журналист Джойс Чедич засвидетельствовал: «Американские войска продолжали сбрасывать бомбы на конвои до тех пор, пока все люди не были убиты. Над дорогой роилось так много самолетов, что боевые авиадиспетчеры боялись столкновений в воздухе… Жертвы не оказывали сопротивления … это было просто одностороннее убийство десятков тысяч людей, которые не имели возможности ответить или защититься».

Фаллуджа. Морские пехотинцы США провели серию химических атак с использованием радиоактивных боеприпасов в большом иракском городе в апреле и ноябре 2004 года.

Бола Болук – афганская деревня, где бомбардировщики США в мае 2009 года уничтожили 113 мирных жителей. В числе погибших были десятки детей.

Ноам Хомский очень точно описал американскую военную программу беспилотников как «самую жестокую террористическую компанию современности». Программа начала действовать в 2001 году и продолжается по настоящий момент. Лондонское Бюро журналистских расследований сообщает о как минимум 3747 ударах и почти 10 тысячах убитых. С тех пор, как Бюро начало собирать данные, 1427 мирных жителей было убито американскими дронами в Афганистане , Пакистане, Сомали и Йемене. Описание Хомского относилось к эпохе Обамы, Трамп резко увеличил число наносимых ударов.

Свою первую кровь Трамп пролил в йеменской провинции Байда. Там спецназ ВМС США совершил рейд, запланированный еще при Обаме, но осуществленный уже под руководством команды Трампа. В результате рейда в горном районе Якла погибло 25 мирных жителей, в том числе 10 детей. Одной из убитых была восьмилетняя девочка Навар аль-Авлаки, дочь исламистского проповедника Анвара аль-Авлаки, который был убит по приказу Барака Обамы в сентябре 2011 года. Старший брат Анвара и его 16-летний сын Абдулрахман также погибли в ходе этого удара.

«Убийства-прокси»

Какими бы пугающими ни были эти эпизоды великой имперской бойни, Соединенные Штаты, вероятно, убили еще больше людей, действуя через своих клиентов и посредников.

В 1960 году ЦРУ убило первого независимого главу государства Конго, левого антиколониалистского лидера Патриса Лумумбу.

Патрис Лумумба: африканского лидера растворили в кислоте

Впоследствии Соединенные Штаты поддержали жестокого конголезского диктатора Джозефа Мобуто, который убил сотни тысяч людей. США в значительной степени ответственны за три миллиона смертей в этой богатой ресурсами стране.

США также спонсируют и защищают руандийского диктатора Пола Кагаме, на счету которого в его собственной стране и Конго уже десятки тысяч жизней.

В 1965 и 1966 годах Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Австралией помогли организовать свержение демократически избранного левого правительства Индонезии и последующую бойню, жертвами которой стало от 500 тысяч до миллиона индонезийских крестьян, рабочих, интеллектуалов и активистов.

Генерал Сухарто, руководивший госпереворотом, затем получал щедрую военную и экономическую помощь из США на протяжении всех трех десятилетий его авторитарного правления. В декабре 1975 года Сухарто получил одобрение от своих спонсоров в Вашингтоне на вторжение в Восточный Тимор. Индонезийские военные получили передовое вооружение от Соединенных Штатов и американского клиента Израиля и жестоко аннексировали бедную островную страну. В результате погибло 180 тысяч мирных жителей.

1973 году хунта под предводительством ЦРУ свергла демократически избранное социалистическое правительство чилийского президента Сальвадора Альенде и заменил его фашистским мясником и близким к США генералом Аугусто Пиночетом.

Режим Пиночета убил 30 тысяч рабочих, студентов, крестьян, интеллектуалов и активистов при введении импортированной из США экономической политики в 1970-х и 1980-х годах.

В конце 1970-х и 1980-х годах Вашингтон, Саудовская Аравия и Пакистан основали экстремистские исламо-ваххабистские движения, которые в итоге превратились в «Аль-Каиду» и «Талибан» * ( обе организации запрещены в РФ). Сделано это было для того, чтобы выиграть в холодной войне с СССР и дестабилизировать просоветский режим в Афганистане. С тех пор эти суннитские силы джихадистов убили сотни тысяч людей в Юго-Западной Азии и на Ближнем Востоке .

Поддерживаемые США во время двух сроков Рональда Рейгана авторитарные режимы в Центральной Америке убили более 300 тысяч человек. Щедрое финансирование из Вашингтона подпитывало кровопролитие.

В Гватемале, Сальвадоре и Гондурасе людей убивали и калечили в качестве наказания за участие в народной борьбе за перераспределение земли и улучшение рабочих и социальных условий.

Между 1980 и 1988 годами США поддерживали Ирак в крупной войне с Ираном . Этот ужасающий конфликт повлек за собой как минимум один миллион жертв. В числе прочих были ранены и убиты 300 тысяч солдат. Огромное число людей страдает от последствий применения иракского химического оружия, разработанного при содействии США.

По разным оценкам, спонсируемое Америкой правительство Израиля убило сотни тысяч, если не миллионы палестинцев. Израиль применяет по отношению к палестинцам политику апартеида, тем не менее по-прежнему получает военную помощь США.

По оценкам, 465 тысяч сирийцев были убиты или пропали без вести в ходе продолжающейся гражданской войны. В значительной степени сирийская война подогревается США и ее союзниками, включая Саудовскую Аравию и Турцию.

Власти Саудовской Аравии, наиболее реакционного правительства на Земле, убили неисчислимые десятки тысяч инакомыслящих с помощью американского оружия, спонсорства и дипломатического прикрытия. Страна является домом для экстремистской суннитско-ваххабитской идеологии, которая вдохновляет джихадистов, связанных с «Аль-Каидой»* и « Исламским государством »* (террористическая группировка, запрещена в РФ). Все они получают щедрое финансирование из Саудовской Аравии.

Десятки тысяч чернокожих африканцев умерли от рук поддерживаемого США режима апартеида в Южной Африке в эпоху холодной войны.

Это далеко не полный список. Более подробную информацию вы можете узнать из книг Уильяма Блюма «Государство-изгой: путеводитель по единственной сверхдержаве мира»

и Уорда Черчилля «О справедливости воспитания цыплят: размышления о последствиях высокомерия и преступности США».

Ну, а теперь посмотрим, изменился ли хищнический нрав гиены против Русского мира .

100 безответных для США ядерных ударов по городам "советского блока" – американский план ядерного наступления 1956 года… Это пиндосы планировали убить всех нас.

Представьте себе, что вы давно знаете некоего своего «партнёра» (назовём так человека, с которым, волей или неволей, вы вынуждены состоять в отношениях то сотрудничества, то конкуренции) и вот вам дарят – на память! – его старенькую записную книжку. Вы равнодушно её пролистываете, а потом… ба, да это же ваши имя и фамилия. И в каком контексте: «Убить лучше всего ножом, во сне, труп расчленить (понадобятся от 4 до 6 мешков)».



После такого, пожалуй, смотреть на «партнёра» будете совсем другими глазами…

Именно такие откровения поражают в рассекреченном плане 1956 года с целями для атомных ударов американских стратегических ВВС. Вот он – 1100 объектов!

Здесь – всё. Бердичев и Миасс, Гатчина и Краматорск, не говоря уже о щедро «засеянных» крупных городах-миллионниках. И не только Советского Союза , а и всех стран социалистического лагеря: Восточной Германии, Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Китая, Северной Кореи… И всё это собирались стереть с лица земли.

Здесь поражают несколько крайне важных факторов.

Первый: план был – серьёзнее некуда. 1956 год – это время, когда ПВО СССР находилась в зачаточном состоянии, созданное всего два года назад, оно прикрывало в лучшем случае Москву, и то – очень условно.

Созданы войска ПВО были постановлением ЦК КПСС под чрезвычайно красноречивым названием «О безнаказанных полетах иностранных самолетов над территорией СССР». И эти полёты были воистину абсолютно безнаказанными, поскольку первый американский разведчик – тот самый U-2 с Пауэрсом – был сбит в 1960 году, да и тогда все эти бердичевы и златоусты были прикрыты с воздуха чисто гипотетически.

А в 1955 году ВВС США только что получили великолепный по всем параметрам бомбардировщик B-52, который мог достичь любой точки Советского Союза, да и в, целом, мира. Достичь – и обрушить на неё как раз появившееся к тому времени термоядерное оружие. Помешать этому мы были не в силах – в самом удачном случае, какое-то очень небольшое количество американских бомберов было бы сбито, что никак бы не повлияло на общий Армагеддон.

Второе: с военной точки зрения, такой план весьма специфичен. А точнее – он очень красноречиво говорит о выученном по итогам Второй Мировой уроке: русские не сдаются. Можно разбомбить их столицу, их крупные города, и всего этого вполне хватило даже для самурайско-несгибаемой Японии, но Россия – нет, пока у неё остаётся её огромная территория, страна не будет покорена, она будет собирать силы, восстанавливаться, и ни о какой победе (ибо победу приносит наземная операция) и речи быть не может.



Поэтому – нужно уничтожить ВСЁ, от Кронштадта до Владивостока . Об этической стороне вопроса можно просто умолчать. Потому что от размышлений на эту тему волосы встают дыбом.

Третье: американцы совершенно бестрепетно, без тени сожалений и сомнений, готовы были уничтожить половину Европы. Причём целесообразность бомбёжек Будапешта и Вроцлава, Белграда и Праги – сомнительна донельзя, ибо есть они или нет – на военной мощи СССР никак не сказалось бы.







И всё же таки они ударили, хотя бы по Белграду уже в наше время. Хотя немножечко, но это план сдвинулся. Наверняка его откорректировали в соответствии с современными реалиями. Так, на всякий случай. Чтобы советскому солдату негде было водицы попить на пути к Ла-Маншу.

И возникает вопрос: если ради таковых вполне можно уничтожать города Восточной Европы, то почему бы не разбомбить с лёгким сердцем и тот же Париж , который, в силу его ветреной французской привычки, постоянно падает к ногам иностранных победителей.

Пару дней после начала новой войны 50 годов – и советские танки в Париже, бомбаридировщики на вылет – и Эйфелева башня осталась только на фотографиях. А чего их жалеть там, в Старом Свете? Зато несколько десятков тысяч русских солдат на пару миллионов французов разменяли, всё меньше джи-ай потом погибнет.

Это всё западным европейцам на заметку – какие у них заокеанские союзнички были и есть. Прибалтам на заметку, чехам, полякам – вы поищите свои города на этой карте, поищите.

Вот такие пироги с мутировавшими котятами. Нам очень нужно помнить о том, что мы имеем дело со страной, которая не так давно хотела уничтожить по возможности ВСЁ население нашей необъятной страны.



Не победить, захватить или покорить, а именно уничтожить – причём, что немаловажно, ещё в ситуации, когда это не было в полном смысле взаимным ядерным сдерживанием: своих стратегических бомбардировщиков, могущих нанести сопоставимый урон США, у нас и близко не было тогда, а РВСН только-только зарождались. То есть, это был план исключительно агрессивный, нападающий, ни в коем случае не «ответный».

А может быть, и сейчас они этого хотят? Города остались на карте – те же самые, да и количество ядерных боеголовок и бомб не сильно изменилось…

danila



***

.