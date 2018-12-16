Анонс “Акта №6″

Для интересовавшихся."Акт №6" французских протестов против правительства и Макрона намечен на 22 декабря, как собственно и ожидалось. Приближающиеся рождественские праздники препятствием не станут.Относительно вчерашнего, то после обвинений полиции во вранье, МВД скорректировала цифры по участникам митингов во Франции. Получилось 65 000 в "Акте №5" против 77 000 в "Акте №4".Тем не менее, роста числа митингующих не произошло, так что СМИ поддерживающие Макрона пишут, что протест выдыхается и ожидают, что еще 1-2 вялых протестных мероприятия и дела у Макрона могут пойти на лад.Несмотря на это, согласно опросам социологических служб, рейтинг Макрона упал до уровня Олланда, когда тот вошел в свое крутое пике, после которого он даже не стал выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.Можно отметить, что по-прежнему движение выглядит неструктурированным, с разнонаправленными требованиями и крайне пестрым политическим составом, в результате чего крупные политические партии и их лидеры, действующие в своем политическом фарватере, не могут полноценно его направлять в своих интересах. И Ле Пен, и Меланшон, скорее апеллируют к части своих избирателей, которые ходят на митинги, при этом сами митинге крайне бедны их партийной символикой, что могло бы определить вектор движения вправо или влево. Отсюда и сохраняющееся впечатление аморфности и рыхлости движения.Сетевая агитация призывающая идти на митинги 22 декабря.В Бельгии и Голландии протесты "Желтых жилетов" прошли в 9 городах, собрав суммарно несколько тысяч человек. В отличие от Франции, там протесты развивались спокойно, без серьезных столкновений с полицией. Основа требований – ухудшение положения среднего класса и проблема мигрантов.В Египте "Желтые жилеты" вообще запретили, от греха подальше. Объявились "Желтые жилеты" и в Израиле. Но это пока скорее мода.

Источник: colonelcassad.livejournal.com