Анонс “Акта №6″
10:12. 16 декабря 2018 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал: brahman
Для интересовавшихся.
"Акт №6" французских протестов против правительства и Макрона намечен на 22 декабря, как собственно и ожидалось. Приближающиеся рождественские праздники препятствием не станут.
Относительно вчерашнего, то после обвинений полиции во вранье, МВД скорректировала цифры по участникам митингов во Франции. Получилось 65 000 в "Акте №5" против 77 000 в "Акте №4".
Тем не менее, роста числа митингующих не произошло, так что СМИ поддерживающие Макрона пишут, что протест выдыхается и ожидают, что еще 1-2 вялых протестных мероприятия и дела у Макрона могут пойти на лад.
Несмотря на это, согласно опросам социологических служб, рейтинг Макрона упал до уровня Олланда, когда тот вошел в свое крутое пике, после которого он даже не стал выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.
Можно отметить, что по-прежнему движение выглядит неструктурированным, с разнонаправленными требованиями и крайне пестрым политическим составом, в результате чего крупные политические партии и их лидеры, действующие в своем политическом фарватере, не могут полноценно его направлять в своих интересах. И Ле Пен, и Меланшон, скорее апеллируют к части своих избирателей, которые ходят на митинги, при этом сами митинге крайне бедны их партийной символикой, что могло бы определить вектор движения вправо или влево. Отсюда и сохраняющееся впечатление аморфности и рыхлости движения.
Сетевая агитация призывающая идти на митинги 22 декабря.
В Бельгии и Голландии протесты "Желтых жилетов" прошли в 9 городах, собрав суммарно несколько тысяч человек. В отличие от Франции, там протесты развивались спокойно, без серьезных столкновений с полицией. Основа требований – ухудшение положения среднего класса и проблема мигрантов.
В Египте "Желтые жилеты" вообще запретили, от греха подальше. Объявились "Желтые жилеты" и в Израиле. Но это пока скорее мода.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Макарон будет досиживать до последней возможности. Хозяева свалить не дадут.
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Но когда будут следующие выборы лягушатники проголосуют за предложенную, им мировым сионистским правительством, кандидатуру. По тому что они и есть рабы и никогда не захотят думать и принимать самостоятельные решения. На выборах Макрон и не обманывал никого, он выполняет обещанную им программу! Просто выпустят пар и всё пойдёт по очередному кругу.