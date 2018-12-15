Послесловие к съезду учителей математики

Нынешняя встреча была навязана и профинансирована сверху, и проводили её без всякого энтузиазма с учётом горького опыта трёхлетней давности. Установка власти на поддержку проводимой образовательной политики («новое время – новые грамотности ») была очевидна всем ответственным лицам, и они, по возможности, постарались этот «одобрямс» изобразить.

Московский университет уже проводил конференцию математиков-педагогов весной 2015. Тогда её инициаторами были учёные мехмата, обеспокоенные резким снижением математической подготовки абитуриентов . Конференция приняла обращение к власти с предложением отказаться от аттестации по примитивным тестам базового ЕГЭ и восстановить школьные выпускные экзамены (см. https://vk.com/wall-62604527_2229 ). Естественно, эти решения не получили никакого освещения в СМИ, а организаторам мероприятия жёстко указали их место .

Особенностью текущего момента является показательное «общение власти с народом». Судя по каждодневным отчётам, можно сделать вывод, что ничем иным первые лица государства не занимаются, ибо в сутках всего 24 часа. Однако и при таком плотном графике гарант успевает далеко не на все проводящиеся мероприятия. Вот так, без него, прошёл и съезд учителей математики, состоявшийся в МГУ 6-7 декабря.



Опубликованный в СМИ отчёт о мероприятии (см. https://www.mk.ru/social/2018/12/06/na-sezde-prepodav.. ) отражает детали их «творческой работы».

Цитата:

«Сегодняшние школьники — это поколение Z, родившееся в цифровую эпоху и не выпускающее из рук гаджетов. Однако эти школьники пребывают в ХVIII веке в своих занятиях по алгебре и в эпоху Древней Греции по геометрии».

Говорит это уважаемый математик, заведомо знающий очевидные вещи, которые, тем не менее, стоит напомнить.



В середине прошлого века, когда наше математическое образование было эталоном для всего мира, в школах изучали ровно ту же алгебру 18 века и античную геометрию, которой (как принято считать) более двух тысяч лет. Но тогда никому и в голову не могло прийти называть это анахронизмом.



Основное назначение школьной математики – формирование логической культуры («приведение ума в порядок» по Ломоносову), и делать это удобнее всего в тех областях, где человечество делало первые шаги в этом направлении. Всё дальнейшее развитие математической науки опирается на этот фундамент, перескочить наверх, не зная азов, невозможно. При этом нарушается логическая обоснованность и математика перестаёт быть математикой.



Разумеется, «в школьный курс можно включить изучение таких современных математических проблем, как, скажем, теория хаоса, теория катастроф, статистика или обработка данных» (это снова цитата), если кому-то кажется, что наши ученики ещё недостаточно загружены.



Но при этом придётся чётко отделить эту «описательную математику» (в школе она может быть подана только в таком качестве) от математики строгой, ибо теория хаоса вперемежку с классической геометрией «ум в порядок не приведёт», а даст строго противоположный эффект.



Всем этим новациям место не в курсе математики, а в какой-нибудь собирательной дисциплине под названием «наука и окружающий мир» (пишем об этом исключительно для того, чтобы такой курс не появился).

Но кроме лиц «ответственных и подневольных» на съезде были и те, с кем заранее не договаривались. Как обычно, их выступления не отражены нигде и никак, хотя именно их учительская масса награждала дружной овацией.



Не осталась без внимания и скандальная оценка учителей-математиков тестами ЕФОМ в октябре сего года.



На эту тему делал доклад профессор, доктор физ-мат наук Павел Семёнов.



Содержание предложенных материалов он охарактеризовал одной фразой:

«ЭТО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР!»

В докладе было приведены любопытные цифры. Оказывается, первоначально «порог аттестации» для учителей был установлен на уровне выполнения 80% предложенных заданий (разумно, не правда ли?). И на выходе получилась следующая статистика:

- по математике и информатике «справились с заданием» 16% учителей;

- по русскому языку – 30.5%.

Таким образом, сенсационное заявление Кравцова о половине учителей математики, «которые не знают свой предмет» было подправлено.



Креативный глава надзорного ведомства (Кравцов) мог шарахнуть по обществу более крутой сенсацией: 84% математиков и 70% учителей русского «не знают предмет», но сообразил, что это будет слишком и подправил зачётный порог (известная технология, не раз применявшаяся на ЕГЭ).

В своём докладе П. Семёнов провёл анализ содержания диагностической работы ЕФОМ и «провальные результаты» «аттестации» объяснил следующими причинами (цитата):

1. Эта работа:

- не соответствует поставленным целям и задачам (…обеспечить формирование национальной системы учительского роста…);

- выполнена на унизительно низком квалификационном уровне (дизайнерском, тестологическом, методическом, математическом).

2. Единственный надёжный вывод – некомпетентность составителей.

3. Для составления «методических» заданий отсутствует основное – надежно проверенная и валидная обширная база такого типа заданий.

4. Наличие «методических» заданий – естественная идея, но не реализуемая в терминах и рамках ныне действующих ФГОС (ФГОС – это головная боль, которая (теперь) никому не нужна).

5. Одновременная проверка учителей и математики, и информатики в рамках одной работы не соответствует реалиям нынешнего контингента школьных учителей.

Такова оценка работы Рособрнадзора снизу. Но всё это бурление, как обычно, осталось внутри, где дозволено пошуметь и «спустить пары».



А в массы СМИ транслируют лишь избранные цитаты фигур крупного масштаба, демонстрирующие полный консенсус «власти и общества».

Так формируется иллюзия «непрерывного прогресса», которая неизбежно кончится крахом.