Путин выступил на съезде Общероссийского народного фронта

«общественная, не забюрокраченная, а работающая прямо, напрямую от народа и с народом, чувствующая гораздо лучше подчас, чем люди, облечённые государственными полномочиями, то, что нужно конкретному человеку, в конкретном месте, и имеющая возможность влиять на принимаемые решения, следить и контролировать их реализацию».

Владимир Путин на встрече с новым составом центрального штаба ОНФ акцентировал внимание участников на том, что ОНФ задумывался как структура:

Владимир Путин встретился с новым составом Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт» и выступил на съезде, напомнив его участникам о главных задачах общественников.

Мероприятие прошло в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве и посвящено было разработке эффективных инструментов народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определённых майским указом.



Далее он заговорил о том, что:

«перед нами стоят масштабные, просто грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги, и для государства, для общества, для страны».

И ОНФ по его мысли должен обеспечить общественный контроль, чтобы «мы не профукали эти деньги, а добились значимых результатов, которых мы ожидаем от этих масштабных государственных вложений».

На выступлении перед съездом ОНФ Владимир Путин обозначил то, какие направления должны быть основными. Первой он назвал такую задачу:

«Нужно в гражданских отраслях — промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры — сделать то, что мы с вами сделали в сфере обеспечения обороноспособности страны, сделать прорыв по всем этим направлениям».

Мы можем сказать, что в схемах финансового обеспечения оборонки и гражданских отраслей есть существенная разница, хотя вливания в гражданский сектор требуются ещё большие, чем в оборонку.

«Люди ждут именно кардинальных изменений. Но невозможно добиться кардинальных изменений без масштабных, в том числе и государственных, вливаний, денежных средств. А если это происходит, то без общественного, широкого общественного контроля за тем, что делается, как делается и каковы результаты, добиться этих результатов будет практически невозможно».

Однако в оборонке каких-то результатов как-то смогли добиться и без общественного контроля. Значит, дело не в нём. А в чём же? Согласится ли Центральный банк, чтобы проекты в гражданских отраслях финансировались по тем же схемам? Может быть потому и нужно привлекать общественников к контролю, чтобы размыть контроль МВФ и прочих «международных общественных институтов» за нашей экономикой? Тянуть дальше уже нельзя.

Вторая задача

Очень интересно сформулирована Владимиром Путиным вторая задача:

«Нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно. Поэтому второе направление — это поддержка государства».

Из этого можно сделать вывод, что есть не просто кадровая проблема, а имеет место негативный кадровый отбор, когда в государственной системе закрепляются негодяи, вытесняя тех, кто работает с душой и ответственно, что требует их поддержки со стороны общественности. Другой вопрос, который можно задать: «А политическая воля есть у кого-нибудь в государстве, чтобы изменить сам принцип негативного кадрового отбора?» Были же примеры в истории, когда вверх проходили в большинстве своём именно те, кто трудились, если и не с душой, то с ответственностью.

А Владимиру Путину пришлось сказать на выступлении такую фразу, больше похожую на мантру или на успокоительную пилюлю:

«хочу вас заверить, что в органах власти, управления всех уровней много порядочных, профессиональных людей, которые настроены на конечный позитивный результат».

Необучаемость «элит»

Если учитывать, что текущая «элита» (в том числе, на региональном уровне) выстраивает сословно-кастовый строй — то есть два варианта действий для думающей молодёжи:



принять участие в этом деле выстраивания сословно-кастового строя — путь для небольшого числа, причём тупиковый, поскольку, когда наступит определённый предел падения качества управления (связанный с необучаемостью и тупостью «элиты», а значит, и с неспособностью управлять), народ просто её порвёт, включая и молодых прихлебателей. Однако такой сценарий не устраивает ни народ, ни ВВП, поэтому стоит вопрос о плановой замене «элиты», что, собственно, и пытаются делать.



продвигать и отстаивать свою позицию (не видимость позиции, что характерно для почти всех молодёжных правительств, парламентов и прочих молодёжных околовластных организаций и общественных движений: праздничные флаги, танцы, тусовки — это не деятельность для управленцев, это шоу для выпаса толпы).



Текущая «элита» не собирается допускать думающую молодёжь (адекватных управленцев) до управления, ей это не надо, иначе будет видна их собственная неадекватность. Такая их мотивация уже хорошо видна.

А что касается реальных знаний: для того чтобы стать управленцами — надо осваивать новую концепцию глобализации, разработанную в России (и достаточно общую теорию управления — как методологию решения проблем). Об этом Путин говорил на Валдайском форуме, сам он, по некоторым данным, её освоил ещё в середине 90-х).

Если кто-то знает ещё какую-либо концепцию управления процессом глобализации с проработанной теорией управления, социологией, экономическим блоком и т.д., будет интересно посмотреть. Однако, пока таких не нашлось ни в «элите», часть которой её изучает (например, как нам стало известно из достоверных источников — один из руководителей Администрации Президента), ни среди населения. Те, кто её не освоят, — будут отбраковываться, это вопрос времени.

С этим связана ещё проблема — некомпетентной молодёжи, не владеющей методологией, которой нечего предложить или противопоставить текущей «элите» по причине отсутствия как знаний, так и опыта. «Элита» же не имеет знаний. Опыт она имеет, но в силу отсутствия знаний опыт накапливает путём ошибок на людях. Так, например, проблема ветхого и аварийного жилья стояла много лет в Карелии, но чтобы её решить, понадобилось получить по «голове» от ВВП. Хотя проблема заранее была известна — просто не стояла цель её решить, с помощью этой проблемы кое-кто решал свои финансовые проблемы. Подобная ситуация в Махачкале — кто-то в местном «Водоканале» решал свои финансовые вопросы, а в результате водой отравился весь город — настолько низко упало качество управления.

«Элита» замкнута в большинстве своём в низшем составе на западный менеджмент (то, что дают на факультетах госуправления не работает), в высшем составе — на псевдометодологию Щедровицкого, теорию игр — яркие представители: Сурков, Кириенко, множество губернаторов. То есть, они замкнуты на инструментарий, заведомо непригодный к решению проблем и планированию будущего.

Кроме того, нравственность, которая закладывается в детстве, тоже играет роль. Если человек идёт набить себе карман в управление, то он необучаем в принципе, порочная нравственность не позволит освоить методологию. Вопрос лишь в том, насколько быстро неадекватные управленцы будут заменены на адекватных.

Одно можно сказать точно — время сословно-клановой передачи власти заканчивается, а значит, и возможности подлизаться к руководству тоже заканчиваются.

Путин действует в соответствии с имеющимися ресурсами, балансирует и маневрирует. Общество многолико и разделено, поддерживать чью-то сторону он не имеет право, сам же Путин — арбитр. Пересесть на одну сторону лодки, значит, её перевернуть. Именно поэтому он не проявляет страстный интерес к той или иной идее.

Но также и факт то, что он не всегда контролирует исполнение своих же проектов и приказов. Возможно его позиция обусловлена тем, что общество не готово: ни психика, ни управленческие навыки не позволяют войти в процессы управления. Потому Путин и не держится за идеи, которые не нашли отражение у большинства трудового населения. Однако известно, что бессмысленно требовать от ребенка поведения взрослого. Это означает что взрослый, если он хочет чтобы ребенок вырос нормальным Человеком, должен его воспитывать. И если Путин ожидает от общества, что его психодинамика изменится сама по себе, то его может постигнуть разочарование. Россия уже проходила этот путь при Александре Третьем, когда благонамеренный царь не решил кадровую проблему при общем росте экономики. Сейчас же кадровая проблема не только не решается, но экономика и уровень жизни объективно падают.

О зачистках

Когда семя той или иной Идеи достаточно вырастет, то неизбежно возникнут вопросы «зачистки» тем или иным способом политического поля от носителей антагонистичных идей. Для осуществления «зачистки» в любой форме необходимы:



те, на кого можно возложить миссию социальной гигиены, кто будет верен Идее, но не обратит свои властные полномочия в инквизиторские с целью сведения личных и клановых счетов;



а также — кадры, которые заменят тех, кто подлежит «прополке» (совсем необязательно устранению или посадке, отстранение от должностей с запретом занимать какие-то государственные посты — тоже один из методов «зачистки»).



Однако, реальная динамика социальных процессов такова, что когда такого рода кадры есть (иными словами, к тому времени, когда они будут выращены), то в «прополке» — по существу в репрессиях за совершенное преступления и в репрессиях, упреждающих преступления — не будет необходимости, поскольку эти кадры в процессе своего роста и продвижения сами вытеснят тех, от кого жизнь общества должна быть безусловно защищена. То есть проблема не в создании «инквизиции» и её применении, а в воспроизводстве поколений, обладающих совестливостью и человеческими нравственно-этическими качествами.

Вот с этим у нас и проблемы, понимает ли это Путин и предпринимает ли конкретные шаги в этом направлении — вопрос?

Третья задача

Владимир Путин обозначил во время выступления следующую третью задачу:

«Третье — прямое участие, ваше участие в выработке прежде всего приоритетов развития, особенно на региональном уровне, на местном уровне. Без участия тех людей, которые живут на конкретной улице, в конкретном дворе, в конкретном доме, невозможно решить точно и прицельно то, что нужно для этих людей. Их нужно подвигнуть на участие в этой совместной работе».

Такое высказывание говорит о пассивности населения и безответственности даже по отношению к тому месту, где они живут, что очень хорошо демонстрирует ролик «один день из жизни российского подъезда»:

Всё это ставит вопрос об образовании и воспитании хотя бы подрастающих поколений, если половозрелых уже не перевоспитать. Но в сфере образования у нас заправляют такие люди, вроде Ольги Голодец, которая в бытность кураторства данной сферы заявляла, что в высшем образовании не нуждаются примерно 65% россиян:

«У нас есть просчитанный баланс, и этот баланс составляет примерно 65 на 35%, то есть 65% — это люди, для которых не требуется высшее образование, и 35% — специалистов. В дальнейшем эта пропорция будет меняться в сторону увеличения доли специалистов, для которых не требуется высшее образование, потому что, например, системный администратор — это сегодня профессия, которая в мире не требует высшего образования»,

— заявила Голодец во время посещения всероссийского детского центра «Смена» в Анапе в 2016 году. Так вице-премьер ответила на вопрос об оптимальном соотношении в экономике РФ рабочих специальностей и специалистов с высшим образованием.

Ольга Голодец также отметила, что более качественное среднее специальное образование позволит людям получить доступ ко многим профессиям, для которых раньше требовался диплом об окончании вуза.

Между тем, как отмечает газета «Коммерсант», по данным проведенной в 2010 году последней переписи населения, доля россиян с высшим образованием составляет 24%, что заметно ниже экономически обоснованного, с точки зрения вице-премьера, уровня в 35%.

Среди поколения 1981 — 1985 годов рождения этот показатель выше — дипломы вузов есть у 37%. Примерно столько же россиян получили среднее профессиональное образование. Начальное профессиональное и среднее общее образование имеют 18% граждан России. Нет основного общего образования у 3,4% россиян, в городе этот показатель составляет 2%, в селе — 6%.

По данным Европейского социального исследования 2010 года, Россия относится к группе европейских стран с высоким уровнем образования среди людей в возрастной группе от 25 до 39 лет (39%). Схожие показатели — у Кипра (39%), Украины (40%), Польши (41%). Ниже уровень образования в этой возрастной группе у жителей Германии (20%), Франции (23%), Швейцарии (25%). Выше — в Дании (47%), Бельгии (50%) и Норвегии (52%)…

В качестве «обратной связи» Ольге Голодец и им подобных мы просто приведём текст одного письма:

«Рейхслейтер Мартин Борман

Господину рейхслейтеру

Альфреду Розенбергу



Многоуважаемый партайгеноссе Розенберг!



По поручению фюрера я довожу до Вашего сведения его пожелание, чтобы Вы соблюдали и проводили в жизнь в политике на оккупированных восточных территориях следующие принципы.



…4. Ни в коем случае не следует давать местному населению более высокое образование. Если мы совершим эту оплошность, мы сами породим в будущем сопротивление против нас. Поэтому, по мнению фюрера, вполне достаточно обучать местное население, в том числе так называемых украинцев, только чтению и письму…»

По образованию очень много вопросов к самому президенту. В частности им был подписан Указ №761, в котором говорится о необходимости внедрения здоровьесберегающих технологий.



Однако прошло 5 лет с 2012 по 2017, а указ так и не был исполнен. Фактически, если говорить о результатах, Владимир Путин так и не удосужился проверить исполнения указа. А здоровьесберегающие технологии, несмотря на наличие всех необходимых разрешающих документов, так и не внедрены.

Общественные институты и жизнь общества

В этом разделе мы дадим сухую теорию, которую каждый может соотнести и с системой образования, и с системой кадрового отбора, и с репрессивной системой, и прочими явлениями жизни общества, после чего — сделать соответствующие выводы самостоятельно.

Термин «общественный институт» можно определить следующим образом: общественный институт — внутрисоциальное образование, в преемственности поколений несущее специфический набор функций, которые другие общественные институты и люди поодиночке не могут выполнять либо вообще, либо с уровнем качества, необходимым для устойчивости общества и его развития. Жизнь культурно своеобразных цивилизованных обществ в настоящем и в обозримой перспективе это, прежде всего, — взаимодействие друг с другом четырёх общественных институтов:



института семьи



института государственности



института науки



института образования



Для благополучного развития общества каждый из этих институтов должен выполнять естественные для него функции, в осуществлении которых он незаменим либо вообще, либо незаменим полноценно. Сбои или извращение функций в работе одного из них оказывают негативное воздействие и на другие, и соответственно — на жизнь общества в целом. Поэтому необходимо определиться в функциях, которые должны нести эти институты.

Семья

Семья — не «ячейка общества», как это утверждает марксизм, а образно говоря, — «зёрнышко», из которого вырастает общество. Изначально в цивилизованных обществах именно институт семьи решал задачи



1) воспроизводства новых поколений биологического вида Человек разумный и



2) интеграции в общество каждого новорождённого в процессе его взросления, доминируя в воспитании детей (в смысле выработки у них определённых нравственно-этических качеств, на основе которых строятся навыки поведения в обществе и общения с другими людьми). И в этом качестве семью не способен полноценно заменить никакой другой общественный институт (типа детских домов, пансионов, интернатов).



Поэтому одно из проявлений рабовладения — уничтожение института семьи в среде рабов.



А извращение функций института семьи — неотъемлемый аспект процесса порабощения самобытных обществ, которое далеко не всегда осуществляется грубой военной силой, но может быть осуществлено в некоторых обстоятельствах и методом «культурного сотрудничества», т.е. путём модификации культуры порабощаемого общества так, чтобы культура, представляющая собой информационно-алгоритмическую систему, в результате целенаправленной модификации стала работать на воплощение в жизнь интересов поработителя.

В прошлом функция образования подрастающих поколений (в смысле освоения ими знаний и профессиональных навыков, позволяющих заниматься той или иной трудовой деятельностью в общественном объединении специализированного профессионального труда) в подавляющем большинстве случаев также лежала на институте семьи, поскольку обучение профессиям было делом внутрисемейным.

Государственность и государство

Государственность — субкультура осуществляемого на профессиональной основе управления делами общественной значимости на местах и в масштабах общества в целом.

Государство — это государственность в указанном смысле плюс население, территория (+акватория), на которой проживает население и действует внутриполитическая власть соответствующей государственности.

Управление делами общественной значимости на профессиональной основе — главная характеристика государственности как общественного института. Всё остальное, что характеризует ту или иную исторически сложившуюся государственность, — только приложения к этому исторически непреходящему главному.

Наука

Наука — это процесс исследований и реализации знаний в практике.

Метафора «древа познания» — при её адекватной интерпретации — даёт полное представление об этом вопросе.



почва — объективная реальность как таковая, включая тексты и иные памятники культуры, зафиксировавшие результаты познания (включая и заблуждения и злоумышленную ложь), унаследованные от прошлых эпох;



корни — методология познания, т.е. субкультура, ориентированная на извлечении новых знаний из объективной реальности;



ствол — достаточно общая (в смысле универсальности применения) теория управления: сама по себе она — абстракция, не содержащая никакой конкретики, кроме объективных закономерностей, на основе которых строится управление всегда и всюду;



ветви и листья — специализированные научные дисциплины как фундаментального, так и прикладного характера;



на ветвях — плоды, т.е. результаты научного познания, воплощённые в жизнь общества;



граница ствола и каждой ветви — метрология в форме специфической научной дисциплины или теоретически неформализованного навыка, определяющая порядок установления взаимосвязей абстракций соответствующей специализированной научной дисциплины и объективной реальности как таковой (её предметной области).



Исторически реально «древо познания» не растёт само по себе в силу концептуальной обусловленности науки и научно-исследовательской деятельности.



Т.е. «садовником», под контролем которого растёт «древо познания» в любом культурно своеобразном обществе, является та или иная концептуальная власть, которой подчинена жизнь этого общества.

Система образования

Развитие культуры выделило сферу образования, осуществляемого на основе профессиональной специализации учителей и ставшего, если не обязательным, то достаточно массовым, в самостоятельный общественный институт.

Сложившаяся в прошлом и унаследованная нами система образования всех уровней зашла в тупик потому, что в случае её от неё требуется, чтобы она:



уже сегодня давала обучаемым те знания и навыки,



которые ещё только будут выработаны «завтра»



и на основе которых обучаемым предстоит работать по завершении образования «послезавтра».



Суть проблемы именно в этом, а не в том, что объёмы востребуемых от человека жизнью знаний и навыков многократно возросли в сопоставлении с концом XIX века и редкий школьник или студент может освоить всё необходимое для профессионального успеха (как предпосылки к жизненному успеху) без ущерба для своего здоровья.

Проблемы образовательного характера, с которыми сталкивается большинство людей, состоят в необходимости на протяжении всей активной жизни — при смене места работы, при обновлении техники, технологий и организационных принципов и процедур на прежнем месте работы, — осваивать в короткие сроки новые знания и навыки, к чему они в их большинстве психологически не готовы: т.е. их личностная культура чувств, личностная культура внимания, личностная культура мыслительной деятельности не позволяют им в короткие сроки осваивать новое дело на уровне признаваемого обществом профессионализма.

С одной стороны, уметь осваивать и вырабатывать новые знания и навыки в темпе возникновения в них потребности — это то, что им необходимо для жизни, успеха и безопасности, а с другой стороны, это — именно то, чего не может дать и не даёт школа всех уровней, основанная на педагогике «загрузки в психику» обучаемым более или менее готовых к употреблению знаний и навыков прошлых эпох.

При этом создание системы непрерывного образования (переобучения) взрослых проблему не решает, потому что для её функционирования необходимы учителя, которые способны некоторым образом осваивать новые знания и навыки самостоятельно для того, чтобы учить и переучивать других людей. А таких учителей сложившаяся система образования в массовых количествах обществу дать не может в силу сложившихся в ней принципов.

Потому будущая школа должна стать качественно иной — школой обучения людей:



освоению их личностного творческого потенциала — это необходимо для самостоятельной выработки новых знаний и навыков в темпе возникновения в них потребностей по жизни;



навыкам самообразования — это необходимо для самостоятельного освоения новых знаний и навыков, выработанных другими.



Мы писали образовании во множестве статей. Например, в статье «Образование умерло, да здравствует образование!» предложили своё видение того, как должно быть устроена система образования человека в будущем.

Заключение

Названные выше востребованные обществом функции (управление на профессиональной основе, воспроизводство населения и воспитание подрастающих поколений, их образование), порождающие общественные институты, — непреходящи на протяжении всей истории и предыстории человечества.



Однако на протяжении всего этого доисторического и исторического времени все культурно своеобразные общества неоднократно меняли системы их самоуправления, т.е. способы своей социально-экономической организации, и каждая из систем оказывала своё воздействие на общественные институты.

Под системой понимается определённая по количественному и качественному составу совокупность функционально специализированных элементов, которые взаимодействуют друг с другом и внешней средой в русле некой алгоритмики. Т.е. система характеризуется своеобразным информационно-алгоритмическим обеспечением её функционирования, носителями которой являются элементы системы в совокупности.

Это определение достаточно универсально, поскольку основывается на функциональной специализации элементов системы и не обусловлено ни спецификой материальных носителей функций элементов, ни конкретикой разграничения каждого из них с другими компонентами системы.

Неизменность алгоритмики на протяжении исторически продолжительного времени характеризует социально-экономическую систему как устойчивое образование, вбирающее в себя исторически сложившиеся общественные институты и соответствующую информацию. Смена алгоритмики вследствие перехода власти над обществом к иной концепции организации жизни общества подразумевает изменение алгоритмики функционирования системы. При этом возможно изменение состава общественных институтов. Но и при сохранении прежнего состава общественных институтов интеграция каждого из них в новую — концептуально обусловленную — алгоритмику требует адаптации каждого из них к новой алгоритмике и освобождения его от алгоритмики прежней системы.

Т.е. в жизни общества для осуществления общественно полезного управления необходимо различать:



исторически сложившиеся общественные институты и тенденции к возникновению новых общественных институтов,



и систему, в которой функционируют и взаимодействуют друг с другом общественные институты на основе информационно-алгоритмического обеспечения системы.



В противном случае неизбежны сетования на тему «вместе с водой выплеснули и ребёнка», «целились в коммунизм, а попали в Россию» и т.п.

Вопрос о разграничении общественных институтов и «системы», об отношении к общественным институтам и об отношении к системе — это очень серьёзный и политически значимый вопрос, а не изощрение в словоупотреблении, чтобы как-то по-новому назвать и без того всем известные вещи. Это вопрос о точности словоупотребления и адекватности миропонимания, обуславливающих тот или иной уровень безопасности жизни общества.

ПослеСловие

Вряд ли это понимает большинство участников «Общероссийского народного фронта», но это неизбежно воздействует на жизнь и политическую практику нашего общества.



ИАЦ

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