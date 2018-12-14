Санкт-Петербург. Часть 112. «Виды Санкт-Петербурга и окрестностей» Карла Беггрова
1. Английский магазин, Малая Миллионная ул. и дом Котомина. 1830—1842
1. Английский магазин, Малая Миллионная ул. и дом Котомина. 1830—1842
2. Александринская колонна и Главный Штаб.
3. Вид Невского проспекта у Гостиного двора. 1823
8. Вид зданий Сената и Синода. 1830—1840
9. Вид на Фонтанку с Обуховского моста
10. Вид набережной Невы у здания Старого Эрмитажа
11. Гулянье на Крестовском острове
13. Здание Биржи и ростральные колонны
14. Католическая церковь Святой Екатерины
16. Масленица на Адмиралтейской площади
17. Михайловская улица с видом на Михайловский дворец
20. Мойка у Полицейского моста
21. Новый Александринский театр. 1832—1842
22. Открытие первой железнодорожной линии от Санкт-Петербурга до Павловска. 1830-е
27. Спасо-Преображенский Всей гвардии собор. 1834
29. Троицкий собор Измайловского полка
Источник: humus.livejournal.com