Главная » История, Творчество

Санкт-Петербург. Часть 112. «Виды Санкт-Петербурга и окрестностей» Карла Беггрова

11:51. 14 декабря 2018 Просмотров - 147 Нет комментариев Опубликовал:

Английский магазин, Малая Миллионная ул. и дом Котомина. 1830—1842
1. Английский магазин, Малая Миллионная ул. и дом Котомина. 1830—1842

Английский магазин, Малая Миллионная ул. и дом Котомина. 1830—1842
1. Английский магазин, Малая Миллионная ул. и дом Котомина. 1830—1842

Александринская колонна и Главный Штаб.
2. Александринская колонна и Главный Штаб.

Вид Невского проспекта у Гостиного двора. 1823
3. Вид Невского проспекта у Гостиного двора. 1823

Вид Садовой улицы. 1823
4. Вид Садовой улицы. 1823

Вид Смольного института
5. Вид Смольного института

Вид дворца Петра I
6. Вид дворца Петра I

Вид дворца в Стрельне
7. Вид дворца в Стрельне

Вид зданий Сената и Синода. 1830—1840
8. Вид зданий Сената и Синода. 1830—1840

Вид на Фонтанку с Обуховского моста
9. Вид на Фонтанку с Обуховского моста

Вид набережной Невы у здания Старого Эрмитажа
10. Вид набережной Невы у здания Старого Эрмитажа

Гулянье на Крестовском острове
11. Гулянье на Крестовском острове

Елагин дворец. 1823
12. Елагин дворец. 1823

Здание Биржи и ростральные колонны
13. Здание Биржи и ростральные колонны

Католическая церковь Святой Екатерины
14. Католическая церковь Святой Екатерины

Кафе у Летнего сада
15. Кафе у Летнего сада

Масленица на Адмиралтейской площади
16. Масленица на Адмиралтейской площади

Михайловская улица с видом на Михайловский дворец
17. Михайловская улица с видом на Михайловский дворец

Михайловский дворец, 1832
18. Михайловский дворец, 1832

Мойка
19. Мойка

Мойка у Полицейского моста
20. Мойка у Полицейского моста

Новый Александринский театр. 1832—1842
21. Новый Александринский театр. 1832—1842

Открытие первой железнодорожной линии от Санкт-Петербурга до Павловска. 1830-е
22. Открытие первой железнодорожной линии от Санкт-Петербурга до Павловска. 1830-е

Садовая улица
23. Садовая улица

Садовая улица
24. Садовая улица

Сенная площадь
25. Сенная площадь

Смольный монастырь
26. Смольный монастырь

Спасо-Преображенский Всей гвардии собор. 1834
27. Спасо-Преображенский Всей гвардии собор. 1834

Суворовская площадь
28. Суворовская площадь

Троицкий собор Измайловского полка
29. Троицкий собор Измайловского полка


Источник: humus.livejournal.com

Метки: искусство, история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Взрыв в Санкт-Петербурге. Новости 4 апреля 2017
...этот подрыв и другими, с виду более безкровными методами. Теми, кто...кадры. Также нужна поддержка в части их оборудования, финансирования, обязательного страхования..., что траур объявлен в Санкт-Петербурге. «Траур в Санкт-Петербурге», — сказал он. Читайте ...
Невозможный Санкт-Петербург глазами европейца
... дельты Невы, и очень важной части Санкт-Петербурга.» А возможно Петр 1 был...I в первоначальном виде Домик Петра I, Санкт-Петербург, современный вид Георг Добсон объясняет... современный вид Для сравнения, интерьеры Летнего дворца Петра 1 в Санкт-Петербурге: На...
Санкт-Петербург. Часть 112. «Виды Санкт-Петербурга и окрестностей» Карла Беггрова
...и Главный Штаб. 3. Вид Невского проспекта у Гостиного ...с Обуховского моста 10. Вид набережной Невы у здания Старого... 17. Михайловская улица с видом на Михайловский дворец 18. ...Открытие первой железнодорожной линии от Санкт-Петербурга до Павловска. 1830-е ...
Санкт-Петербург. Часть 113. Город и окрестности в работах художников
1. 1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его императорского...1. 1805-1807. Панорамный вид на Санкт-Петербург, посвященный с разрешения его ...институт благородных девиц в Санкт-Петербурге, 7. 1826. Вид на Царское село ...
Санкт-Петербург.Часть 111
... Санкт-Петербурга президенту Франции. Часть 2Санкт-Петербург. Часть 105. Виды города начала ХХ векаСанкт-Петербург. Часть 106Санкт-Петербург. Часть 107. Санкт-Петербург...
Фотографии довоенного Ленинграда 1931 года в цвете
...) легко делятся на две части: собственно городские виды и пейзажи пригородов и.... Санкт-Петербург. Панорамный вид на Петропавловскую крепость на Неве10. Санкт-Петербург. Набережная Невы у Адмиралтейства11. Санкт-Петербург...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>