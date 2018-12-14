Наша Конституция и вопросы ее авторам

На фоне беспорядков в Париже незаметной прошла очередная (уже пятая!) годовщина начала майдана на Украине. Что общего между ними? Что разнится?

Чтобы это понять, я взял и по дням разобрал то, что происходило в Киеве в феврале 2014 года. Наложил информацию на карту Киева. Возникло много вопросов, которыми хочу поделиться с вами…

00:00:25 – Немного о первой и третьей мировой;

00:06:01 – Нам нужна вся Украина;

00:10:10 – Наши вопросы к авторам Конституции;

00:14:20 — Загадки Британии: «конституционная монархия» без конституции;

00:20:15 – Пенсионная реформа нарушает Конституцию;

00:29:03 — Убрать «бомбы» из нашей конституции;

00:31:25 – Лишать гражданства предателей родины;

00:32:50 – О сути происходящего во Франции и террористическом акте в Страсбурге;

00:38:58 – Проблема России в том, что мы не занимаемся конкурентами;

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Источник: nstarikov.ru