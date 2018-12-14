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Наша Конституция и вопросы ее авторам

08:52. 14 декабря 2018 Просмотров - 219 2 коммент. Опубликовал:

На фоне беспорядков в Париже незаметной прошла очередная (уже пятая!) годовщина начала майдана на Украине. Что общего между ними? Что разнится?

Чтобы это понять, я взял и по дням разобрал то, что происходило в Киеве в феврале 2014 года. Наложил информацию на карту Киева. Возникло много вопросов, которыми хочу поделиться с вами…

00:00:25 – Немного о первой и третьей мировой;
00:06:01 – Нам нужна вся Украина;
00:10:10 – Наши вопросы к авторам Конституции;
00:14:20 — Загадки Британии: «конституционная монархия» без конституции;
00:20:15 – Пенсионная реформа нарушает Конституцию;
00:29:03 — Убрать «бомбы» из нашей конституции;
00:31:25 – Лишать гражданства предателей родины;
00:32:50 – О сути происходящего во Франции и террористическом акте в Страсбурге;
00:38:58 – Проблема России в том, что мы не занимаемся конкурентами;

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 15198 13142
    Вячеслав 14 декабря 2018 в 9:49 Ссылка Пометить
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    Если власть наплевала на конституцию, то почему простые люди должны её соблюдать?

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  • 2424 2206
    жора шапов 14 декабря 2018 в 10:22 Ссылка Пометить
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    В 2013 году бандиты наступили на интересы паразитов-оккупантов , уменьшая их гешефт. Те их умно снесли руками хохлов-зомби. Вот вам и весь х.. до копейки. И не надо раскладывать посекундно.

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