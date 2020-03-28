История рождения конституции
История рождения конституции.
Ведамир (Кирилл Запорожец) и Алексей Орлов.
Что волнует сегодня многих, то в чём мы живём, что намного шире политики – это наша конституция.
Сегодня речь пойдёт об истории ее появления, написания и принятия – её рождении.
Мы не занимаемся политикой. Политика мелковата для державного воззрения. Однако, нас часто спрашивают о тех вопросах которые касаются нашего уклада жизни и конституции.
Откуда взялась конституция РФ?
Она легитимна?
РФ это фирма ООО?
Конституция 1993 года – это проект или действующий основной закон?
Какие в ней есть слабые места?
И вообще, что с ней нам делать?
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Это не столько история конституции, как таковой, а сколько – история опытов по её модернизации… Раньше, до иудо-христианства, у русов, при КОПНОМ ПРАВЕ, была СОВЕСТЬ – там, где она правит, законы не нужны… А теперь, со сменой каждого вида правления, она так и будет,- где-то урезаться, где-то добавляться и всё в угоду правителям, а не большинства простого народа…