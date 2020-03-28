История рождения конституции.

Ведамир (Кирилл Запорожец) и Алексей Орлов.



Что волнует сегодня многих, то в чём мы живём, что намного шире политики – это наша конституция.

Сегодня речь пойдёт об истории ее появления, написания и принятия – её рождении.



Мы не занимаемся политикой. Политика мелковата для державного воззрения. Однако, нас часто спрашивают о тех вопросах которые касаются нашего уклада жизни и конституции.

Откуда взялась конституция РФ?

Она легитимна?

РФ это фирма ООО?

Конституция 1993 года – это проект или действующий основной закон?

Какие в ней есть слабые места?

И вообще, что с ней нам делать?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VaJDbPWAIS0