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Видеоблог: Сергей Сухонос

09:45. 12 декабря 2018 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал:

Сверхновая реальность. Лекции 1-3

Существует ли сверхсознание как источник всех законов мироздания? Как современные открытия в области физики и волновой генетики могут помочь людям? Читайте в книге:

Квантовый геном в понятиях теории физического вакуума, Шипов Геннадий Иванович, Гаряев П.П.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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