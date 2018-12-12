Видеоблог: Сергей Сухонос
09:45. 12 декабря 2018 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сверхновая реальность. Лекции 1-3
Существует ли сверхсознание как источник всех законов мироздания? Как современные открытия в области физики и волновой генетики могут помочь людям? Читайте в книге:
Квантовый геном в понятиях теории физического вакуума, Шипов Геннадий Иванович, Гаряев П.П.
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