Видеоблог: Сергей Сухонос

Концептуал СМИ Сверхновая реальность. Лекции 1-3

Существует ли сверхсознание как источник всех законов мироздания? Как современные открытия в области физики и волновой генетики могут помочь людям? Читайте в книге:

Квантовый геном в понятиях теории физического вакуума, Шипов Геннадий Иванович, Гаряев П.П.



==========================================================================

