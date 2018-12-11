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Как рождалась Конституция? Александр Пыжиков

19:03. 11 декабря 2018 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление в программе «Россиеведение. У истоков парламентаризма»

Доктор исторических наук, профессор МПГУ о том, что такое парламентаризм, как он возник и что стоит за российским парламентом сегодня. Когда в России была предпринята первая попытка ограничить самодержавную власть? Был ли Витте отцом Конституции? Кому выгодна такая точка зрения? На чём на самом деле настаивал «великий либерал» Витте? Зачем старообрядцам нужна была Конституция? Какую роль в развитии парламентаризма в России сыграли кадеты и московское купечество? Кто же на самом деле продвигал конституционную идею? Почему правительство начала ХХ века было эффективнее правительства 93-го года?

О развитии парламентаризма в России читайте в книгах:

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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Александр Пыжиков

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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