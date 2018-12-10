Старый мир бьёт новый. Почему Россия его не защищает

Концептуал СМИ О противоборстве миропорядков

Прямо сейчас пока мы отвлечены на второстепенные вопросы в мире развернулось настоящее противоборство старого и нового миропорядка. Оно выразилось в насаждении миру так называемого Глобального договора о миграции. От исхода этого поединка зависит в том числе и единство Евросоюза и, пожалуй, сроки наступления Третьей мировой войны. Почему Россия в данном вопросе поддержала миропорядок старый, а США – новый, расскажем в этом выпуске.



Что случится быстрее в ближайшие десятилетия: демонтаж капитализма «сверху» или его крах? Удастся ли при этом избежать глобальной катастрофы? Сможем ли мы использовать марксизм как оружие в психоисторической войне против наших западных «партнеров»? Читайте в книге:



Водораздел. Будущее, которое уже которое наступило, Фурсов Андрей Ильич ============================================================================



