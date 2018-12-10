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Алексей Орлов о страхе перед будущим в теме семинара в Питере 15 декабря 2018 года

09:38. 10 декабря 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

Семинар “Как жить без страха” пройдет в Санкт-Петербурге 15 декабря в 12-00 по адресу: Невский проспект 78, Академия Роста
Телефон для справок +7 909 683 88 69

Видео на канале Дмитрия Тарана – https://youtu.be/SN6EI2dGC48
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Источник: www.youtube.com

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