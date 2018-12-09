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Минск в 1918

10:51. 9 декабря 2018 Просмотров - 223 Один комментарий Опубликовал:


Конка на Захарьевской улице
1. Конка на Захарьевской улице

Конка на Захарьевской улице
1. Конка на Захарьевской улице

Конка на Захарьевской улице
2. Конка на Захарьевской улице

Угол Захарьевской и Губернаторской улиц
3. Угол Захарьевской и Губернаторской улиц

Без подписи
4. Без подписи

Захарьевская улица
5. Захарьевская улица

Генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн (слева) с генералом Фердинандом фон Бредовым (справа). Январь
6. Генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн (слева) с генералом Фердинандом фон Бредовым (справа). Январь

Гостиница «Европа»
7. Гостиница «Европа»

Захарьевская улица
8. Захарьевская улица

Вид на город
9. Вид на город

Вид на площадь Свободы с балкона отеля «Европа»
10. Вид на площадь Свободы с балкона отеля «Европа»

Вид с колокольной башни Доминиканского костела в сторону Захарьевской улицы
11. Вид с колокольной башни Доминиканского костела в сторону Захарьевской улицы

Внутреннее убранство Мариинского костёла
12. Внутреннее убранство Мариинского костёла

Губернаторская улица
13. Губернаторская улица

Губернаторская улица в сторону площади Свободы
14. Губернаторская улица в сторону площади Свободы

Железнодорожная Казанская церковь
15. Железнодорожная Казанская церковь

Казанская (Железнодорожная) церковь
16. Казанская (Железнодорожная) церковь

Захарьевская улица
17. Захарьевская улица

Здание Минской хоральной синагоги
18. Здание Минской хоральной синагоги

Красный костел
19. Красный костел

Мечеть
20. Мечеть

Захарьевская улица
21. Захарьевская улица

Немецкие войска занимают Минск
22. Немецкие войска занимают Минск

Немецкие пушки на площади Свободы
23. Немецкие пушки на площади Свободы

Немецкий военный оркестр играет в городском сквере
24. Немецкий военный оркестр играет в городском сквере

Нижний Рынок
25. Нижний Рынок

Панорама со здания почты
26. Панорама со здания почты

Парад немецких войск принимает принц Леопольд Баварский (главнокомандующий войсками Восточного фронта)
27. Парад немецких войск принимает принц Леопольд Баварский (главнокомандующий войсками Восточного фронта)

Парад
28. Парад

Перекресток Губернаторской и Захарьевской улиц
29. Перекресток Губернаторской и Захарьевской улиц

Перрон Виленского вокзала
30. Перрон Виленского вокзала

Петропавловская улица у городского театра
31. Петропавловская улица у городского театра

Петропавловский собор
32. Петропавловский собор

Пл. Свободы. Парад принимает геннерал-фельдмаршал фон Фалькенхайн (командующий 10 армией)
33. Пл. Свободы. Парад принимает геннерал-фельдмаршал фон Фалькенхайн (командующий 10 армией)

Площадь Нижнего Рынка
34. Площадь Нижнего Рынка

Построение на площади Свободы
35. Построение на площади Свободы

Солдатский клуб и галантерейный магазин Перевозского
36. Солдатский клуб и галантерейный магазин Перевозского

Солдаты на Губернаторской улице
37. Солдаты на Губернаторской улице

Табачная торговля Кейлес на Нижнем Рынке
38. Табачная торговля Кейлес на Нижнем Рынке

Улица Школьная, спуск к Екатерининской
39. Улица Школьная, спуск к Екатерининской

Школьная улица
40. Школьная улица
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Источник: humus.livejournal.com

Метки: великая война, история, Минск, минская губерния, Россия, фото
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Один комментарий»

  • 24 20
    Женечка 9 декабря 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
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    Вау! Фото 20. Тартарская мечеть? В Минске? В 20 веке? Шах и мат вам, любители официальной истории!

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