Минск в 1918

1. Конка на Захарьевской улице1. Конка на Захарьевской улице2. Конка на Захарьевской улице3. Угол Захарьевской и Губернаторской улиц4. Без подписи5. Захарьевская улица6. Генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн (слева) с генералом Фердинандом фон Бредовым (справа). Январь7. Гостиница «Европа»8. Захарьевская улица9. Вид на город10. Вид на площадь Свободы с балкона отеля «Европа»11. Вид с колокольной башни Доминиканского костела в сторону Захарьевской улицы12. Внутреннее убранство Мариинского костёла13. Губернаторская улица14. Губернаторская улица в сторону площади Свободы15. Железнодорожная Казанская церковь16. Казанская (Железнодорожная) церковь17. Захарьевская улица18. Здание Минской хоральной синагоги19. Красный костел20. Мечеть21. Захарьевская улица22. Немецкие войска занимают Минск23. Немецкие пушки на площади Свободы24. Немецкий военный оркестр играет в городском сквере25. Нижний Рынок26. Панорама со здания почты27. Парад немецких войск принимает принц Леопольд Баварский (главнокомандующий войсками Восточного фронта)28. Парад29. Перекресток Губернаторской и Захарьевской улиц30. Перрон Виленского вокзала31. Петропавловская улица у городского театра32. Петропавловский собор33. Пл. Свободы. Парад принимает геннерал-фельдмаршал фон Фалькенхайн (командующий 10 армией)34. Площадь Нижнего Рынка35. Построение на площади Свободы36. Солдатский клуб и галантерейный магазин Перевозского37. Солдаты на Губернаторской улице38. Табачная торговля Кейлес на Нижнем Рынке39. Улица Школьная, спуск к Екатерининской40. Школьная улица

Источник: humus.livejournal.com