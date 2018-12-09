Минск в 1918
10:51. 9 декабря 2018 Просмотров - 223 Один комментарий Опубликовал: brahman
1. Конка на Захарьевской улице
1. Конка на Захарьевской улице
2. Конка на Захарьевской улице
3. Угол Захарьевской и Губернаторской улиц
4. Без подписи
5. Захарьевская улица
6. Генерал-фельдмаршал Герман фон Эйхгорн (слева) с генералом Фердинандом фон Бредовым (справа). Январь
7. Гостиница «Европа»
8. Захарьевская улица
9. Вид на город
10. Вид на площадь Свободы с балкона отеля «Европа»
11. Вид с колокольной башни Доминиканского костела в сторону Захарьевской улицы
12. Внутреннее убранство Мариинского костёла
13. Губернаторская улица
14. Губернаторская улица в сторону площади Свободы
15. Железнодорожная Казанская церковь
16. Казанская (Железнодорожная) церковь
17. Захарьевская улица
18. Здание Минской хоральной синагоги
19. Красный костел
20. Мечеть
21. Захарьевская улица
22. Немецкие войска занимают Минск
23. Немецкие пушки на площади Свободы
24. Немецкий военный оркестр играет в городском сквере
25. Нижний Рынок
26. Панорама со здания почты
27. Парад немецких войск принимает принц Леопольд Баварский (главнокомандующий войсками Восточного фронта)
28. Парад
29. Перекресток Губернаторской и Захарьевской улиц
30. Перрон Виленского вокзала
31. Петропавловская улица у городского театра
32. Петропавловский собор
33. Пл. Свободы. Парад принимает геннерал-фельдмаршал фон Фалькенхайн (командующий 10 армией)
34. Площадь Нижнего Рынка
35. Построение на площади Свободы
36. Солдатский клуб и галантерейный магазин Перевозского
37. Солдаты на Губернаторской улице
38. Табачная торговля Кейлес на Нижнем Рынке
39. Улица Школьная, спуск к Екатерининской
40. Школьная улица
источник
Источник: humus.livejournal.com
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