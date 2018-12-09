Беловежский сговор: по «плану Б» ликвидаторы СССР готовились к бегству на Запад (ФОТО)

8 декабря жители бывшего СССР вспоминают основополагающую дату — канун Беловежских соглашений. Подписанные Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года, они явились неформальным концом существования Советского Союза, пишет ФАН.

Формальный процесс ликвидации единой страны продолжался еще долго: так, государственный флаг СССР был спущен над Кремлем лишь в канун нового, 1992 года.

Однако в первый раз слова о том, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», прозвучали именно в тексте Беловежского соглашения.

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, Борис Ельцин wikipedia.org/Юрий Иванов / RIA Novosti archive

Соглашение заговорщиков

Место подписания будущих Беловежских соглашений, вдалеке от Москвы, было выбрано отнюдь не случайно. В начале декабря 1991 года ситуация в противостоянии СССР и союзных республик, в число которых стараниями главы РСФСР Бориса Ельцина попала и Россия, еще находилось в шатком равновесии.

По воспоминаниям Виктора Алксниса, народного депутата СССР в 1989–91 годах, в белорусских Вискулях, возле охотничьей резиденции, где проходило подписание соглашения, даже находился спецназ КГБ Белоруссии, который готов был по приказу из Москвы осуществить арест ликвидаторов СССР.

«Как только руководителям КГБ Белорусской ССР стало известно о намерении Ельцина, Кравчука и Шушкевича подписать соглашения, ликвидирующие СССР, об этом было немедленно доложено в Москву, в том числе и президенту Михаилу Горбачеву, — рассказывает Алкснис. — В ответ из Москвы было приказано находиться на позициях и ждать команды. Но команды так и не поступило».

В нерешительности Москвы, как потом упоминали в своих оценках ряд высших должностных лиц СССР, например последний председатель Верховного Совета СССР Алексей Лукьянов, сыграла главную роль соглашательская позиция Горбачева, который всячески пытался избегать активных и резких действий, якобы опасаясь «кровопролития».

О гипотетической возможности повернуть колесо истории вспять упоминал и советник Горбачева Георгий Шахназаров. Он утверждал, что в течение нескольких последующих после подписания Беловежских сообщений суток Горбачев еще мог бы восстановить в армии единоначалие, даже несмотря на то, что последний министр обороны СССР маршал Евгений Шапошников «переметнулся на сторону заговорщиков».

Дело в том, что большая часть офицерского и рядового состава спецслужб и ВС сохраняла верность СССР, да и среди генералитета настроения были соответствующие.

Выбор Беловежской резиденции как места встречи трех заговорщиков диктовался и ее близостью к государственной границе СССР. Одна из популярных версий случившегося гласит о том, что у ликвидаторов СССР Ельцина, Кравчука и Шушкевича даже существовал «план Б», согласно которому они, в случае неудачи, нелегально покинули бы советскую территорию и попросили бы убежища на Западе.

Эту готовность к бегству за границу косвенно признал и сам глава Белорусской ССР Шушкевич, вспоминая впоследствии, что он предложил Беловежскую пущу в качестве места подписания, так как «в Москве все будет на нас давить, а Украина тоже слишком большая».

Более того, вплоть до последнего момента намерение заговорщиков уничтожить СССР своими подписями не разглашалось даже в узком кругу. Леонид Кравчук впоследствии написал, что

«Тема вначале была названа так: собраться и принять какую-то декларацию или заявление, что новоогаревский процесс (о создании нового Союзного договора. — Прим. ФАН) зашел в тупик и что нам надо искать какие-то новые подходы, решения», — заявил впоследствии глава Украинской ССР Кравчук.

А возглавлявший в то время белорусское правительство Вячеслав Кебич отмечал, что о повестке встречи в Беловежье «знал один только Ельцин».

Михаил Горбачев в Берлине, 1986 год wikipedia.org/Ras67

Не все хотели уничтожения

Показательно и то, что выбранный вариант с ускоренным уничтожением СССР был не единственно возможным.

По воспоминаниям очевидцев, до последнего момента Ельцин, Кравчук и Шушкевич, уже фактически приняв решение о ликвидации Союза, старались привлечь к этому процессу руководителя Казахской ССР Нурсултана Назарбаева.

Такой шаг был очевиден, с точки зрения легитимации процесса ликвидации Советского Союза.

Ведь в случае отказа Казахстана и других среднеазиатских республик от упразднения единой страны могла возникнуть ситуация фактического двоевластия, когда одновременно существовало бы две «версии» СССР: закончившая свое существование 8 декабря 1991 года в варианте Ельцина, Кравчука и Шушкевича — и продолжающая свое историческое бытие в варианте Горбачева, Назарбаева и других руководителей союзных республик, которые пожелали бы сохранить СССР.

Как впоследствии неоднократно подчеркивал казахстанский лидер, он никогда бы не подписал такое соглашение, как Беловежское. Но ему пришлось смириться с тем, что оно было инициировано и воплощено в жизнь «беловежской тройкой».

По воспоминаниям очевидцев, в ночь подписания Беловежского соглашения у Назарбаева была личная встреча с Горбачевым, в повестке которой, в частности, был вопрос о назначении тогдашнего руководителя Казахской СССР председателем Верховного Совета СССР, так как эта должность пребывала вакантной после ареста члена ГКЧП Лукьянова.

Однако тут снова сыграла решающую роль нерешительность Горбачева, граничившая с прямым потаканием беловежским заговорщикам. Никаких значимых результатов встреча Горбачева и Назарбаева так и не принесла, а возможность альтернативного пути развития Советского Союза так и не была реализована.

Формальное двоевластие в распадающейся стране продлилось до конца месяца, пока 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР не принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

Впрочем, даже в этой декларации была допущены фактические ошибки. В ней было указано, что высший государственный орган Российской Федерации (РСФСР), Съезд народных депутатов РСФСР, ратифицировал соглашение о создании СНГ, что не соответствовало действительности.

Также в декларации было указано, что соглашение по СНГ было ратифицировано высшими государственными органами Киргизии и Узбекистана, что также произошло позднее.

Таким образом, можно констатировать, что «корень зла», погубивший СССР, находился не в окраинных национальных республиках: развал единого государства шел из Москвы, с территории России.

Борис Ельцин и Билл Клинтон wikipedia.org/FDR Presidential Library & Museum

Что сказать через 27 лет

Конечно, повернуть «фарш вспять» и воссоздать СССР в виде клона, копирующего состояние декабря 1991 года, невозможно. В независимых государствах, образовавшихся после ликвидации Союза, выросло целое поколение людей, которые прекрасно знают свои страны, но для которых Советский Союз является лишь частью их истории.

Хотя даже отношение к дате декабря 1991 года в официальных исторических «летописях» разных стран постулируется совершенно разным образом.

Тем не менее, как показывают социологические опросы в трех странах, чьи тогдашние руководители выступили инициаторами Беловежских соглашений, нынешняя оценка их поступка — сугубо отрицательная.

В России, Белоруссии и даже на Украине более половины опрошенных высказывались резко против Беловежья, а главными причинами происходящего выбрали «безответственный и ничем не обоснованный беловежский сговор Ельцина, Кравчука и Шушкевича» (29% опрошенных) и «заговор враждебных СССР зарубежных сил» (23%).

Недаром президент России Владимир Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». И, как говорили классики Советской власти, «у каждой катастрофы есть свои имя, фамилия и отчество».

Имена подписавших Беловежское соглашение известны. Почти три десятилетия спустя приходится констатировать: могильщики СССР так и не получили одобрения своего поступка на суде истории.

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Алексей Анпилогов