Сорванное перемирие. Константин Семин. Агитпроп 08.12.2018
11:58. 8 декабря 2018 Просмотров - 121 3 коммент. Опубликовал: brahman
Нож под столом. Протокольные фотографии совместного ужина китайского и американского лидеров должны были успокоить весь мир — большая драка откладывается по крайней мере до марта.
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Источник: www.youtube.com
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Так это их пиндоская тактика была изначальна, они приезжали к аборигенам, предлагали мир, дружбу, раздавали пойло и когда те пьяные засыпали, приходили рейнджеры и всех включая стариков и детей вырезали. Заключать какие либо с ними договоры это просто безумие и глупость. Они никогда не выполняли ни одного взятого на себя обязательства. Они понимают только и только силу! Как убедились российские миротворцы они очень трусливая нация, есть съёмки их поведения в Косово! Думаю китайцы уже набрав и финансовую и военную силу в скором времени ответят. поживём увидим!
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Чайна-то в курсе. Во всяком случае один из трёх кланов. А у нас какие-то дауны.
Вся надежда на китайцев, ага…
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Китайцы очень злопамятная нация и никогда ничего никому не прощают. У меня была одноклассница, папа русский геолог, который в 50гг работал в Китае, там женился и привёз жену в СССР. Она по профессии филолог, очень умная начитанная женщина и мы часто у них в школьные годы были в гостях и помногу она нам рассказывала об Китае и об обычаях, а главное об самосознании китайского народа. Она нам ещё в начале 70гг объясняла что Китай будет мировым экономическим лидером, это казалось в те годы смешным, а вот теперь уже не кажется. Так вот у этого народа есть такое понятие как долг, это вам не кровная месть, это страшнее. Так она как то сказала, придёт время и мы победим Японию экономически и заставим расплатится за все преступления ВМВ. Думаю Трамп и США совершили самую страшную свою ошибку и очень дорого за это заплатят.