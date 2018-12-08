Алексеева все
21:02. 8 декабря 2018 Просмотров - 371 4 коммент. Опубликовал: brahman
У либералов сегодня траур. Померла гражданка США Алексеева, большую часть сознательной жизни гужевавшаяся на американские средства, в том числе и в ЦРУшных конторах вроде "Радио Свобода" и "Голос Америки". На старости лет получала и гос.финансирование в виде почетного чучела среди прикормленных "правозащитников".
Земля стекловатой.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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чтобы её черти в гробу трахали 1000 лет.
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Рептилоидка! Сколько грязи на СССР выливала…вдохновитель либеРОИДОВ…Чтоб земля была ей стекловатой!
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Аааааа ведь эту красавицу преисподней лично, совсем недавно …., посещал Владимир Владимирович, … поздравлял с юбилеем, …. благодарил, … и если не изменяет память – наградил за заслуги перед Россией !!? Справедливей было бы, что бы их всех награждали за заслуги перед НАРОДОМ, а не перед Россией, … да к тому же как следует, … да и посмертно. Из всего этого следует, что Россия не имеет ничего общего с коренными народами Россий ….
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Приятная новость,еще одной обезьяной стало меньше,меньше фекалий будет разбрасываться.