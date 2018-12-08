Алексеева все

У либералов сегодня траур. Померла гражданка США Алексеева, большую часть сознательной жизни гужевавшаяся на американские средства, в том числе и в ЦРУшных конторах вроде "Радио Свобода" и "Голос Америки". На старости лет получала и гос.финансирование в виде почетного чучела среди прикормленных "правозащитников".Земля стекловатой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com