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Алексеева все

21:02. 8 декабря 2018 Просмотров - 371 4 коммент. Опубликовал:


У либералов сегодня траур. Померла гражданка США Алексеева, большую часть сознательной жизни гужевавшаяся на американские средства, в том числе и в ЦРУшных конторах вроде "Радио Свобода" и "Голос Америки". На старости лет получала и гос.финансирование в виде почетного чучела среди прикормленных "правозащитников".
Земля стекловатой.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: алексеева, либералы
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4 коммент.»

  • 18 18
    Мефодий 9 декабря 2018 в 10:07 Ссылка Пометить
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    чтобы её черти в гробу трахали 1000 лет.

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  • 10457 5520
    Lada 9 декабря 2018 в 11:24 Ссылка Пометить
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    Рептилоидка! Сколько грязи на СССР выливала…вдохновитель либеРОИДОВ…Чтоб земля была ей стекловатой!

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  • 6 5
    Cтарообрядец 9 декабря 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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    Аааааа ведь эту красавицу преисподней лично, совсем недавно …., посещал Владимир Владимирович, … поздравлял с юбилеем, …. благодарил, … и если не изменяет память – наградил за заслуги перед Россией !!? Справедливей было бы, что бы их всех награждали за заслуги перед НАРОДОМ, а не перед Россией, … да к тому же как следует, … да и посмертно. Из всего этого следует, что Россия не имеет ничего общего с коренными народами Россий ….

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  • 611 533
    Владимир 9 декабря 2018 в 13:57 Ссылка Пометить
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    Приятная новость,еще одной обезьяной стало меньше,меньше фекалий будет разбрасываться.

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