Алексееву похоронят в США
18:37. 11 декабря 2018 Просмотров - 408 4 коммент. Опубликовал: brahman
"Правозащитницу" Алексееву захоронят в Вашингтоне.
Как не пыжились власти с рассказами о "невосполнимой утрате", пепел "величайшой правозащитницы" захоронят в США, что вполне логично, так как на протяжении всей жизни, гражданка США свято отстаивала интересы своей настоящей Родины.
Это чтобы лучше было понятно, кого пытаются воздвигнуть в виде "народных кумиров".
Один плюс, хотя бы после ее смерти, Россия от нее наконец избавилась и для того, чтобы сходить "на могилку к Алексеевой", придется ехать в родную вашингтонщину.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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евреи евреи
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Слава Богу, не осквернят землю русскую.
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Нет родной земли у народца.
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Это истинно правильное решение.А вот зачем припёрли Евтушенко,это вопрос.Можно сотни раз писать хвалебные оды России,а жить в США и потихоньку гадить,не думаю,что ошибаюсь.