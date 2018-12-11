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Алексееву похоронят в США

18:37. 11 декабря 2018 Просмотров - 408 4 коммент. Опубликовал:


"Правозащитницу" Алексееву захоронят в Вашингтоне.
Как не пыжились власти с рассказами о "невосполнимой утрате", пепел "величайшой правозащитницы" захоронят в США, что вполне логично, так как на протяжении всей жизни, гражданка США свято отстаивала интересы своей настоящей Родины.



Это чтобы лучше было понятно, кого пытаются воздвигнуть в виде "народных кумиров".
Один плюс, хотя бы после ее смерти, Россия от нее наконец избавилась и для того, чтобы сходить "на могилку к Алексеевой", придется ехать в родную вашингтонщину.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: алексеева, США, юмор
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