Алексееву похоронят в США

"Правозащитницу" Алексееву захоронят в Вашингтоне.Как не пыжились власти с рассказами о "невосполнимой утрате", пепел "величайшой правозащитницы" захоронят в США, что вполне логично, так как на протяжении всей жизни, гражданка США свято отстаивала интересы своей настоящей Родины.Это чтобы лучше было понятно, кого пытаются воздвигнуть в виде "народных кумиров".Один плюс, хотя бы после ее смерти, Россия от нее наконец избавилась и для того, чтобы сходить "на могилку к Алексеевой", придется ехать в родную вашингтонщину.

Источник: colonelcassad.livejournal.com