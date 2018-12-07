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Строительство Исаакиевского собора

20:48. 7 декабря 2018 Просмотров - 278 Один комментарий Опубликовал:


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Источник: humus.livejournal.com

Метки: искусство, история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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Один комментарий»

  • 288 228
    Матфей Рамзай 7 декабря 2018 в 23:04 Ссылка Пометить
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    Такие-же картинки рисуют про строительство пирамид в Ебипте. Только там вместо людей в картузах изображают людей в набедренных повязках. И добавляют чудака с плёткой. Видать в жару без кнута не поработаешь,считают художники. Толи дело по-морозцу таскать булыжники. На 5-й картинке изображена лестница- она чугуниевая. Вот бы узнать кто из изображённых чугунину ковать умел.

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