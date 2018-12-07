Строительство Исаакиевского собора
20:48. 7 декабря 2018 Просмотров - 278 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Источник: humus.livejournal.com
Источник: humus.livejournal.com
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Забытая реальность
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Такие-же картинки рисуют про строительство пирамид в Ебипте. Только там вместо людей в картузах изображают людей в набедренных повязках. И добавляют чудака с плёткой. Видать в жару без кнута не поработаешь,считают художники. Толи дело по-морозцу таскать булыжники. На 5-й картинке изображена лестница- она чугуниевая. Вот бы узнать кто из изображённых чугунину ковать умел.