Как программируют будущее через фильмы
Фильмы про будущее – один из самых распространенных жанров в современном кинематографе. Новейшие компьютерные технологии позволяют снимать картины красочными, с уникальными персонажами, яркими выдуманными мирами, захватывающими путешествиями в космосе. Но если присмотреться, то все футуристические киноистории обладают схожими моментами. В них так или иначе встречаются одни и те же шаблоны, которые заложили сценаристы. Давайте оценим, какой образ будущего предлагает нам современная киноиндустрия. И не является ли безальтернативное применение подобных образов программированием общества на их воплощение в реальность?
В ролике раскрыты такие темы как:
- обязательное социальное разделение общества на бедных и богатых;
- наделение роботов «правами человека»;
- человек представлен как симбиоз машины и живой плоти (чипы и импланты становятся обязательными);
- все люди сконцентрированы в гигантских городах-человейниках, зажаты в тесных квартирах, напичканных гаджетами. Дом за городом – только для очень богатой узкой прослойки;
- отсутствие чувства свободы у граждан, ставших заложниками технологий;
- искусственная еда для масс, отсутствие здоровой пищи;
- семейный образ жизни подменяется сожительством случайных людей;
- искусственное выращивание детей;
- тотальный контроль над обществом через технологии;
- отсутствие равноправия и справедливости.
Источник: feedproxy.google.com
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Да современная фантастика и в подметки не годится “Туманности Андромеды” по Ефремову.