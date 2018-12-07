Как программируют будущее через фильмы

Фильмы про будущее – один из самых распространенных жанров в современном кинематографе. Новейшие компьютерные технологии позволяют снимать картины красочными, с уникальными персонажами, яркими выдуманными мирами, захватывающими путешествиями в космосе. Но если присмотреться, то все футуристические киноистории обладают схожими моментами. В них так или иначе встречаются одни и те же шаблоны, которые заложили сценаристы. Давайте оценим, какой образ будущего предлагает нам современная киноиндустрия. И не является ли безальтернативное применение подобных образов программированием общества на их воплощение в реальность?

В ролике раскрыты такие темы как:

обязательное социальное разделение общества на бедных и богатых;

наделение роботов «правами человека»;

человек представлен как симбиоз машины и живой плоти (чипы и импланты становятся обязательными);

все люди сконцентрированы в гигантских городах-человейниках, зажаты в тесных квартирах, напичканных гаджетами. Дом за городом – только для очень богатой узкой прослойки;

отсутствие чувства свободы у граждан, ставших заложниками технологий;

искусственная еда для масс, отсутствие здоровой пищи;

семейный образ жизни подменяется сожительством случайных людей;

искусственное выращивание детей;

тотальный контроль над обществом через технологии;

отсутствие равноправия и справедливости.

Источник: feedproxy.google.com