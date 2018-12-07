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Как программируют будущее через фильмы

09:13. 7 декабря 2018 Просмотров - 192 Один комментарий Опубликовал:

Фильмы про будущее – один из самых распространенных жанров в современном кинематографе. Новейшие компьютерные технологии позволяют снимать картины красочными, с уникальными персонажами, яркими выдуманными мирами, захватывающими путешествиями в космосе. Но если присмотреться, то все футуристические киноистории обладают схожими моментами. В них так или иначе встречаются одни и те же шаблоны, которые заложили сценаристы. Давайте оценим, какой образ будущего предлагает нам современная киноиндустрия. И не является ли безальтернативное применение подобных образов программированием общества на их воплощение в реальность?

В ролике раскрыты такие темы как:

  • обязательное социальное разделение общества на бедных и богатых;
  • наделение роботов «правами человека»;
  • человек представлен как симбиоз машины и живой плоти (чипы и импланты становятся обязательными);
  • все люди сконцентрированы в гигантских городах-человейниках, зажаты в тесных квартирах, напичканных гаджетами. Дом за городом – только для очень богатой узкой прослойки;
  • отсутствие чувства свободы у граждан, ставших заложниками технологий;
  • искусственная еда для масс, отсутствие здоровой пищи;
  • семейный образ жизни подменяется сожительством случайных людей;
  • искусственное выращивание детей;
  • тотальный контроль над обществом через технологии;
  • отсутствие равноправия и справедливости.

Источник: feedproxy.google.com

Метки: влияние сми
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Один комментарий»

  • 6416 4596
    Sergeev 7 декабря 2018 в 10:08 Ссылка Пометить
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    Да современная фантастика и в подметки не годится “Туманности Андромеды” по Ефремову.

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