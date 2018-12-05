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Вот и поговорили

12:43. 5 декабря 2018 Просмотров - 348 3 коммент. Опубликовал:


В ответ на вчерашний ультиматум США и НАТО https://colonelcassad.livejournal.com/4621253.html, пока что последовала реакция из МИДа и Генштаба.

1. В МИД заявили, что Россия не нарушает договор ДРСМД и обвинения в адрес России носят надуманный характер. Собственно, подтвердили ту позицию, которую Россия занимает последние годы в отношении обвинений в нарушении этого договора – сначала предоставьте доказательства, а потом уже предметно поговорим. Это был достаточно ожидаемый ответ.
2. Генштаб заявил, что завершено создание системы мониторинга пуска баллистических ракет противника с любых направлений и траекторий и что Россия активно работает над модернизацией своих ядерных сил ввиду угрозы американской ПРО. Все меры являются ответом на политику НАТО в Восточной Европе.
3. В Госдуме призвали выставить США ультиматум – вывести войска из Сирии в течении 60 дней, чего США конечно же делать не будут.
4. В Кремле заявили, что США манипулируют фактами, чтобы прикрыть выход США из договора ДРСМД.

Вот и поговорили.

PS. Между тем к агенту Дональду подбираются все ближе.

1. Комиссия Мюллера взялась за генерала Флинна, которого Трамп столь опрометчиво сдал в начале своего правления. Флинну обещают иммунитет, если он даст показания о связях Трампа с Россией. И с учетом дел Коэна и Манафорта, не факт, что Флинн будет молчать.
2. Уже на следующей неделе в Сенате США могут состояться слушания на тему убийства Хашогги и доклада ЦРУ, который Трамп положил под сукно. Дем.партия и некоторые республиканцы заявляют, что несмотря на позицию Белого Дома, МБС надо наказать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Генштаб, ДРСМД, мид рф, нато, Россия, США, холодная война
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3 коммент.»

  • 385 349
    Просто шел мимо 5 декабря 2018 в 13:34 Ссылка Пометить
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    Заявили, сказали, одна баба сказала, другая добавила. Тьфу.
    Дела нужно делать, а не 3,14-ь. Если бы в 2014 РФ забрала весь Донбас и берег Азовского, все бы поругались и ничего бы не сделали. Вариант второй, вообще не влезать в 2014г.. укреплять силу внутри страны и никуда не лезть, включая Сирию. Вариант 3 – самый дурной – хаос на Донбасе, который нигде, Россия в Сирии, а Эрдоган взвешивает плюшки от Запада, хватит их на закрытие Босфора и неба (через что все идет в Сирию) или мало?
    Ну и что это не представители интересов Мирового Кагала, те, кто выбирает 3-й вариант?

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  • 2274 2060
    жора шапов 5 декабря 2018 в 13:40 Ссылка Пометить
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    Наступает усталость от вранья.

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  • 2743 1201
    XAPOH 5 декабря 2018 в 14:47 Ссылка Пометить
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    Похоже, что хабад стал выдыхаться!

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