Поговорите с бабушкой, позвоните деду
Есть то, что можно поправить. Есть неприятности. Мелочи. Они могут казаться колоссальными проблемами, но со временем «сдуваются» и уходят. Многое кажется нам важным и значимым, а на самом деле таковым не является. Но есть то, что действительно важно. Это возможность узнать свою родословную. Узнать своих предков. Почувствовать нить жизни, которая уводит нас в глубь веков и дает возможность понять, кто мы есть и зачем ходим по Земле. У каждого из нас возможность все это узнать есть. Она рядом.
Как это сделать? Очень просто — поговорите со своей бабушкой. Если у вас жив дед — вы вдвойне счастливец. Вы ведь знаете своих бабушек и дедов? И бабушка или дед тоже знают. Спросите их о том, кто были их дедушки и бабушки, и ваши знания уйдут вглубь на целый век. Ведь сто лет — это четыре поколения. Запишите: не полагайтесь на память. Все это будет крайне интересно вашим детям и особенно вашим внукам.
Не откладывайте на завтра — пожилые люди уходят от нас внезапно, а вместе с ними уходит и тот мир, который давно стал достоянием истории.
Одно из самых больших сожалений моей жизни: я мало разговаривал и мало записывал (запоминал) рассказы моей бабушки — Лидии Васильевны. Она ушла из жизни на 89-м году жизни. Она меня и воспитывала, как это часто было у поколения 70-х. Папа и мама на работе — бабушка на хозяйстве и сидит с внуком.
А больше из того поколения своих предков я фактически не видел и общаться с ними не мог. Дед по отцовской линии умер, когда мне было три года, и на память от него мне остались фотографии, где, сидя у него на руках, я накручиваю себе на руку его шикарные «буденовские» усы. Он прошел всю блокаду, был ранен немецкой миной — война здоровья не добавляла. Бабушка с моим годовалым отцом 1940 года рождения была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Тверскую область. Где в 1942 году скончалась от тифа.
У меня к блокаде свои счеты. И к войне. В моей семье на фронте никто не погиб, зато в тылу смерть порезвилась вволю. У бабушки Лидии Васильевны зимой 1941 года умерла годовалая дочь Рина. Наверное, есть в этом что-то мистическое: мой отец 1940 года остался жить, а тетя, будучи грудничком 1940 года от роду, умерла той страшной ленинградской зимой. Она умерла. Была красавица — так говорила бабушка Лида. Люди останавливались, чтобы полюбоваться красивым младенцем. Даже сейчас, когда пишу об этом, слезы наворачиваются на глаза. А в 1945 году у бабушки родилась моя мать. Для меня это как символ нашей Победы. Для меня Победа, она одногодка с моей мамой…
Мамин отец ушел из жизни, когда мне было семь лет. Но с бабушкой он, увы, развелся, и потому видел я его редко. Так и не поговорили…
Вот так и была у меня, как ниточка в прошлое, только одна бабушка. Она мне и рассказывала о своей жизни. О предках, о родственниках. О том, что было и чего не было. Так вот, одно из главных сожалений моей жизни — мало задавал вопросов. Мало.
Сейчас бы поговорить, но это невозможно.
Не повторяйте чужих ошибок. Поговорите с вашей бабушкой, спросите деда. Узнайте историю вашей семьи. Запишите. Эти сведения бесценны, а минуты, проведенные со своими предками, сложно переоценить. Позвоните им, если вы не рядом. Навестите. На носу Новый год и Рождество — повод прекрасный. Позвонить, поздравить. Хотя для этого не надо повода. Нужно только одно — понимание того, что время неумолимо и течет оно только в одну сторону. И оно уносит всех нас за горизонт нашего понимания. Гораздо лучше — приехать, поговорить. Записать и положить в надежное место историю своего рода. Так, чтобы потом его можно было найти.
Если вы счастливец и у вас живы все четыре прапредка — не поленитесь. Поговорите со всеми, говорите не один раз. Память так устроена, что она часто выносит на поверхность различные фрагменты прошлого. Через неделю ваша бабушка вспомнит то, что она не помнит сегодня. Но у нас у всех… дела. Хотя настоящее имя им… суета. Поговорите с бабушкой, позвоните деду. Прикоснитесь к вечному.
Автор: Николай Стариков
Источник: riafan.ru
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Источник: nstarikov.ru
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Если дедушки и бабушки не занимаются своими внуками, когда они ещё в пелёнках, то потом не ждите внимания с их стороны… Любовь и внимание должны быть взаимными…
ТРАДИЦИОННАЯ РОЛЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК В ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА В СЛАВЯНСКОЙ СЕМЬЕ
Семьи на Руси состояли, как правило, из нескольких колен: прадеды, деды, молодые и их чада… все под одной крышей, жили общим большим хозяйством.
Молодые родители, занимались хозяйственными работами. В отношении детей от них не требовалось ничего особенного, кроме дарить своим детям любовь и заботу. А уж пестованием да воспитанием занимались бабушки и дедушки. Бабушка рассказывала внучатам потешки-прибаутки, сказки, а дедушки мастерили им игрушки, например, деревянных коников.
А молодые родители, в отличие от современных, слушались старших в вопросах воспитания и ухода за ребёнком. Ведь у бабушек и дедушек был уже немалый опыт в воспитании многих детей, а еще у них больше терпения и понимания.
Когда же наступала старческая немощность, то уже подросшие внучата, ухаживали за своими дедушками и бабушками, постигая науку терпения, заботы и любви.
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Они нас растили. Дедушки и бабушки.Две бабушки и один дед.Второй тоже вернулся с войны, но с бабушкой они разошлись.
А у деда была вторая жена, но она любила нас и мы её тоже любили.Какие светлые воспоминания о предках.Хорошо, что есть двоюродные братья и сестры, они тоже добавляют свои ниточки в наше полотно воспоминаний о предках.
Пусть рождаются вновь в нашем роде и укрепляют его своей стойкостью и силой.
Спасибо за статью уважаемый Николай Викторович!
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Один знакомый, человек
пожилой,мне однажды сказал:
“Я иногда мечтаю, чтобы вдруг
открылась дверь и вошла моя
бабушка. И чтобы она погладила
меня по голове и сказала:
Какой ты стал большой,
внучек”, и тогда я прижмусь
к ней и горько-горько заплачу”.