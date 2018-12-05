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Три дня жизни для победы

10:46. 5 декабря 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:


Вышел новый большой документальный фильм про войну на Донбассе "Три дня жизни для Победы".
Главный герой фильма, ополченец "Абдула" из Афганистана, который воевал в составе батальона "Восток".



И еще про ополченцев Донбасса.
Очередная история https://www.znak.com/2018-12-03/na_urale_opolchenca_kotoryy_vynes_russkih_iz_boya_pod_mariupolem_vysylayut_na_ukrainu с попыткой выдворить ополченца на Украину. На этот раз с мотивацией "СБУ объявило его террористом, значит надо выслать".
При этом Венедиктов не просто с гражданки пошел в ополчение, а в самом начале войны дезертировал из украинской части и записался в ополчение Донбасса. Таких людей наоборот надо поддерживать, чтобы мотивировать других украинских военослужащих уклоняться от призыва или бросать свои части, а не пинать по подобным основаниям.



"Гуманные причины" в Челябинском ГУМВД отсутствуют.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: афганистан, батальон восток, Видео, война на украине, ДНР, документальное кино, донбасс, Новороссия, ополченцы, Украина, Челябинск
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