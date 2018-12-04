Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2018
09:33. 4 декабря 2018 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал: admin
- Вчера 23:54 “Новый год никто не отменял!” – жизнь Зайцево в преддверии праздников и усилившихся обстрелов.
- Вчера 23:13 Боец НМ ДНР: “Мы готовы к провокациям ВСУ, но переживаем за мирных жителей”.
- Вчера 21:46 Гуманитарная помощь от НМ ДНР и Романа Трошина доставлена жителям Спартака.
“Новый год никто не отменял!” – жизнь Зайцево в преддверии праздников и усилившихся обстрелов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец НМ ДНР: “Мы готовы к провокациям ВСУ, но переживаем за мирных жителей”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Гуманитарная помощь от НМ ДНР и Романа Трошина доставлена жителям Спартака
К оглавлению | Источник: www.youtube.com