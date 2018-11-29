Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2018
- 14:17 Напряжение на фронте нарастает.
- 13:04 Бой на фронте ДНР.
- 02:00 На линии фронта: Армия ДНР и «Москва-Донбасс» в Старомихайловке (ВИДЕО).
- Вчера 20:20 Житель Донбасса: Если начнётся полномасштабная война, снова надену форму и пойду воевать.
Напряжение на фронте нарастает
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Бой на фронте ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На линии фронта: Армия ДНР и «Москва-Донбасс» в Старомихайловке (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР при поддержке международной волонтёрской группы «Москва-Донбасс», благотворительных фондов «Землячество Донбассовцев» и «Добро на Дону», а также общественного штаба помощи прифронтовым районам передала школе посёлка Старомихайловка школьные парты, стулья, столы, учебную и художественную литературу.
Этот населённый пункт находится на расстоянии всего лишь километра от линии разграничения, поэтому помощь здесь как никогда кстати.
Видео предоставленно «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Житель Донбасса: Если начнётся полномасштабная война, снова надену форму и пойду воевать
К оглавлению | Источник: www.youtube.com