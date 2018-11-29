Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2018

Народная милиция ДНР при поддержке международной волонтёрской группы «Москва-Донбасс», благотворительных фондов «Землячество Донбассовцев» и «Добро на Дону», а также общественного штаба помощи прифронтовым районам передала школе посёлка Старомихайловка школьные парты, стулья, столы, учебную и художественную литературу.

Этот населённый пункт находится на расстоянии всего лишь километра от линии разграничения, поэтому помощь здесь как никогда кстати.

Видео предоставленно «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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