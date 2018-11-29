Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2018

13:22. 29 ноября 2018 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал:

Напряжение на фронте нарастает

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Бой на фронте ДНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

На линии фронта: Армия ДНР и «Москва-Донбасс» в Старомихайловке (ВИДЕО)

На линии фронта: Армия ДНР и «Москва-Донбасс» (ВИДЕО) | Русская весна

Народная милиция ДНР при поддержке международной волонтёрской группы «Москва-Донбасс», благотворительных фондов «Землячество Донбассовцев» и «Добро на Дону», а также общественного штаба помощи прифронтовым районам передала школе посёлка Старомихайловка школьные парты, стулья, столы, учебную и художественную литературу.

Этот населённый пункт находится на расстоянии всего лишь километра от линии разграничения, поэтому помощь здесь как никогда кстати.

Видео предоставленно «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

Читайте также: СРОЧНО: Путин прокомментировал провокацию Украины в Керченском проливе (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Житель Донбасса: Если начнётся полномасштабная война, снова надену форму и пойду воевать

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
... 15:19 Сводка МО ДНР за 16 ноября. 15:14 ...службе СММ ОБСЕ."Двенадцатого ноября в подконтрольном правительству населенном...Сводка МО ДНР за 16 ноября Сводка МО ДНР за 16 ноября... вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
... дома (ВИДЕО, ФОТО). Сводка МО ДНР за 29 ноября Сводка МО ДНР за... 29 ноября К оглавлению | Источник... действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на улицу...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
... - Фронт под Донецком. Ноябрь 2015. 18:03 Сводка МО ДНР за 4... ограничены в средствах, поэтому в ноябре удалось выделить для закупки комплектующих... найти необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему...
Сводки от ополчения Новороссии 23 ноября 2015
... 15:55 Сводка МО ДНР за 23 ноября. 15:53...группы в Минске 24 ноября обсудит необходимость документальной фиксации...Сводка МО ДНР за 23 ноября Сводка МО ДНР за 23 ноября...кратковременные атаки артиллерии и бронетехники ополчения Новороссии. Более длительные бои, ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2015
...ополченцам. Сводка МО ДНР за 5 ноября Сводка МО ДНР...журналистам заместитель начальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин. «...Валентина Гетьманчук – снайпер ополчения Донбасса, которая не ...Группа помощи раненым бойцам Новороссии действует в Санкт-Петербурге...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии...(нем. Ernst Julius Röhm; 28 ноября 1887, Мюнхен, Бавария, Германская империя...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>