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Рукотворные места силы. Сезар Рубежникъ. Часть 2

09:17. 4 декабря 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Где находятся места силы.

Автор-сказитель – Сезао Рубежникъ

Рукотворные места силы

1. Введение.

Бытийное и магическое сознание. Золотая середина. Практика – залог верного пути.

2. Строительство рукотворных мест силы.

Что такое капь и капище. Простой и сложный вариант капища.
Зачуривание – рабочая зона. Правильные чуры (внутренн. и наружн.).
Лабиринты, обзор: вавилоны, лабиринты стихий, фрактальные.
- Лабиринты стихий – принципы строительства. Место. Схема. Мужчины и женщины. Включение.
- Фрактальные чистильщики. Четыре темы. Удобство строительства.
- Вавилоны – руническая вязь, текст. Порталы древности.

3. Руны и чиры Велеса.

Старший Футарк. Один и руны. Руны для викингов.
Другие рунические строи: Утхарк, Нортумбрийский ряд, Арманен, Венедские руны (Ант. Платов)
Чиры Велеса: легенда, настоящее время. Определения: простонародное, правильное.
Базовая координатная сетка от Одина к современному осмыслению.
Почему не работают руны. Откаты. Посвящение. Самопосвящение.
Базовая координатная сетка – состояние целостности.
Значение чиров для руси и русичей, славян.

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Источник: www.youtube.com

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