Рукотворные места силы. Сезар Рубежникъ. Часть 2

Где находятся места силы.



Автор-сказитель – Сезао Рубежникъ



Рукотворные места силы



1. Введение.



Бытийное и магическое сознание. Золотая середина. Практика – залог верного пути.



2. Строительство рукотворных мест силы.



Что такое капь и капище. Простой и сложный вариант капища.

Зачуривание – рабочая зона. Правильные чуры (внутренн. и наружн.).

Лабиринты, обзор: вавилоны, лабиринты стихий, фрактальные.

- Лабиринты стихий – принципы строительства. Место. Схема. Мужчины и женщины. Включение.

- Фрактальные чистильщики. Четыре темы. Удобство строительства.

- Вавилоны – руническая вязь, текст. Порталы древности.



3. Руны и чиры Велеса.



Старший Футарк. Один и руны. Руны для викингов.

Другие рунические строи: Утхарк, Нортумбрийский ряд, Арманен, Венедские руны (Ант. Платов)

Чиры Велеса: легенда, настоящее время. Определения: простонародное, правильное.

Базовая координатная сетка от Одина к современному осмыслению.

Почему не работают руны. Откаты. Посвящение. Самопосвящение.

Базовая координатная сетка – состояние целостности.

Значение чиров для руси и русичей, славян.



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Источник: www.youtube.com