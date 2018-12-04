Рукотворные места силы. Сезар Рубежникъ. Часть 1
Где находятся места силы.
Автор-сказитель – Сезао Рубежникъ
Рукотворные места силы
1. Введение.
Бытийное и магическое сознание. Золотая середина. Практика – залог верного пути.
2. Строительство рукотворных мест силы.
Что такое капь и капище. Простой и сложный вариант капища.
Зачуривание – рабочая зона. Правильные чуры (внутренн. и наружн.).
Лабиринты, обзор: вавилоны, лабиринты стихий, фрактальные.
- Лабиринты стихий – принципы строительства. Место. Схема. Мужчины и женщины. Включение.
- Фрактальные чистильщики. Четыре темы. Удобство строительства.
- Вавилоны – руническая вязь, текст. Порталы древности.
3. Руны и чиры Велеса.
Старший Футарк. Один и руны. Руны для викингов.
Другие рунические строи: Утхарк, Нортумбрийский ряд, Арманен, Венедские руны (Ант. Платов)
Чиры Велеса: легенда, настоящее время. Определения: простонародное, правильное.
Базовая координатная сетка от Одина к современному осмыслению.
Почему не работают руны. Откаты. Посвящение. Самопосвящение.
Базовая координатная сетка – состояние целостности.
Значение чиров для руси и русичей, славян.
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Источник: www.youtube.com