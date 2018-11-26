Новости Славянского Мира. Выпуск 125

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



С 19 по 25 ноября в рамках Всероссийской Недели «Живой классики» в Анашенской поселенческой библиотеки была оформлена книжная выставка «Вечно живая классика».

https://vk.com/id391214611?w=wall3912…



В Москве в Российском институте истории искусств до 30 ноября можно посетить фотовыставку М.Н. Власовой «Деревенские будни и праздники», в рамках Международного конгресса «Творческая личность в традиционной культуре», проводимого сектором фольклора института.

http://artcenter.ru/



Продолжим артефактами земель славянских



Болгарские заключенные нашли тысячи серебряных монет Османской империи.

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085576



Югорские археологи обнаружили локоть волка и каменные орудия древних людей

https://ugra-tv.ru/news/culture/yugor…



Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях



В Москве клуб игры на народных инструментах приглашает на занятие по ИГРЕ НА ГУСЛЯХ!

https://vk.com/topic-49115687_42008345



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 26 ноября, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Страх. Зачем он нужен?

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



27 ноября, вторник

Рукотворные места силы

Автор-сказитель – Сезар Рубежникъ



28 ноября, среда

Как влияет кино и музыка на жизнь человека

Автор-сказитель – Александр Жарков



29 ноября, четверг

Дураки и Дороги

Автор-сказитель – Иван Воронцов



30 ноября в пятницу вы услышите передачу Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Часть 2. Курголет, Кологод, Колоход, Коляды Дар. Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

1 декабря в субботу, в 01:00; 07:00; 13:00 и 19:00 часов по Москве вы услышите передачу Сказки от Вальки- Каральки. Царь- Жорново



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – 52 – Аркадий Владимирович Кошелев. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com