Новости Славянского Мира. Выпуск 125
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
С 19 по 25 ноября в рамках Всероссийской Недели «Живой классики» в Анашенской поселенческой библиотеки была оформлена книжная выставка «Вечно живая классика».
https://vk.com/id391214611?w=wall3912…
В Москве в Российском институте истории искусств до 30 ноября можно посетить фотовыставку М.Н. Власовой «Деревенские будни и праздники», в рамках Международного конгресса «Творческая личность в традиционной культуре», проводимого сектором фольклора института.
http://artcenter.ru/
Продолжим артефактами земель славянских
Болгарские заключенные нашли тысячи серебряных монет Османской империи.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085576
Югорские археологи обнаружили локоть волка и каменные орудия древних людей
https://ugra-tv.ru/news/culture/yugor…
Не забудем о праздниках, вечёрках и других полезных мероприятиях
В Москве клуб игры на народных инструментах приглашает на занятие по ИГРЕ НА ГУСЛЯХ!
https://vk.com/topic-49115687_42008345
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 26 ноября, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – Страх. Зачем он нужен?
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
27 ноября, вторник
Рукотворные места силы
Автор-сказитель – Сезар Рубежникъ
28 ноября, среда
Как влияет кино и музыка на жизнь человека
Автор-сказитель – Александр Жарков
29 ноября, четверг
Дураки и Дороги
Автор-сказитель – Иван Воронцов
30 ноября в пятницу вы услышите передачу Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Часть 2. Курголет, Кологод, Колоход, Коляды Дар. Автор-сказитель – Кирилл Запорожец
1 декабря в субботу, в 01:00; 07:00; 13:00 и 19:00 часов по Москве вы услышите передачу Сказки от Вальки- Каральки. Царь- Жорново
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – 52 – Аркадий Владимирович Кошелев. Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com