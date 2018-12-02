Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Кирилл Запорожец.Часть 2.

Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Часть 2.

Круголет, Кологод, Колоход, Коляды Дар.



Автор Кирилл Запорожец.

Ведущий Алексей Орлов.



Кирилл Запорожец продолжает раскрывать тайну славянских календарей. Он расскажет о Круголете, Кологоде, Колоходе, Коляды даре, поведает, почему именно так они называются.

Также, вы узнаете еще много познавательного, интересного и полезного в этом увлекательном путешествии в мир славянских календарей.



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Источник: www.youtube.com