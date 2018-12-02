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Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Кирилл Запорожец.Часть 2.

21:23. 2 декабря 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Часть 2.
Круголет, Кологод, Колоход, Коляды Дар.

Автор Кирилл Запорожец.
Ведущий Алексей Орлов.

Кирилл Запорожец продолжает раскрывать тайну славянских календарей. Он расскажет о Круголете, Кологоде, Колоходе, Коляды даре, поведает, почему именно так они называются.
Также, вы узнаете еще много познавательного, интересного и полезного в этом увлекательном путешествии в мир славянских календарей.

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Источник: www.youtube.com

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