Главная » Видео, Славянский Календарь

Сварожий круг. Раскрытие тайны славянских календарей. Часть 1. Кирилл Запорожец.

09:15. 17 ноября 2018 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал:

Раскрытие тайны славянских календарей. Сварожий круг. Часть 1

Кирилл Запорожец.

В этой передаче Кирилл Запорожец продолжает знакомить вас со славянскими календарями. Вы познакомитесь с таким понятием, как Сварожий круг. Откуда оно пришло, что в себя включает, а также узнаете для себя много чего полезного и интересного.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
История Славянского летоисчисления
...небу Ярилы-Солнца у славянских народов назывался Сварожьим кругом. Сам Сварожий круг делился на 16... не слог... Руна — это тайный Образ. Название месяцев изначально обозначались...добавлена запись Буквицей с кратким раскрытием смыслового значения. Первый месяц ...
Тайна Марии «Магдалины», или кто управляет сознанием землян
...«норманизм» — псевдоучение, отрицающее Славянскую культуру, древнюю историю Руси)...что создавалась она весь Сварожий круг времён, а именно: ...женщина-мать — это раскрытая роза. Посему, на...Непроявленная. Тайна Софии, Тайна Марии («Магдалины») — это Тайна Святой ...
Тайна амурских петроглифов раскрыта!
... является священным существом - персонажем Сварожьего Круга. Почему изобразили именно её? В...повсеместные изображения. Документальный телефильм «Тайный код Амурских ликов» можно ...2015г. Литература: Афанасьев А.Н. Славянская мифология. М.: Эксмо, СПб.: ...
Древний Славянский календарь - Коляды Даръ лето 7521
...не слог... Руна - это тайный Образ. Название месяцев изначально обозначались...добавлена запись Буквицей с кратким раскрытием смыслового значения. Первый месяц ...ниже. Гравюра с изображением Сварожьего Круга. Источник Славянский Ведический Календарь Коляды Дар ...
Календарь. Обзорный материал.
... месяца получили славянские названия, древний Славянский календарь не...... Руна - это тайный Образ. Название месяцев ... Буквицей с кратким раскрытием смыслового значения. Первый...называются - Небесными Чертогами Сварожьего Круга. Каждому Чертогу соответствует ...
Вера и религия
...лежащее в грязных лужах, славянское отребье, одетое в несвежие...книгах берестяных Дива дивные, тайны тайные, Заповеданный голубиный стих,...по углам бани ставят раскрытые сундуки, но самое главное...сгубили, в разных Чертогах Сварожьего Круга... Черная Зависть их ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>