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Обновленные водительские права в России теперь заменяют паспорт

18:47. 2 декабря 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

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РИАМО – 1 дек. С субботы россияне могут получить водительские права нового образца в отделениях Сбербанка, это касается тех регионов, где есть дефицит многофункциональных центров, сообщает Федеральное агентство новостей.

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«В новые водительские удостоверения будет встроен микрочип с биометрическими данными гражданина, включая его фотографию, электронную подпись и отпечатки пальцев. Такие права невозможно подделать, с их помощью можно подтверждать свою личность вместо паспорта», - отмечается в материале.

Тестовый пилотный проект реализуется Сбербанком вместе с министерством цифрового развития РФ. В случае успеха проекта банк создаст цифровое удостоверение гражданина, которое в будущем заменит бумажный паспорт.

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Цифровое банковское рабство на марше. Интересно,  ООО РФия теперь ликвидируется и гос.полномочия передаются Сбарбанку?

Источник: riamo.ru

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