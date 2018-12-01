4 метра в длину: куда исчезла белуга — самая большая, вкусная речная рыба на планете

Еще каких-то 100 лет назад в Волге ловили сказочных по современным меркам рыб: весом до 1,2-1,5 тонн и длиной более 4-х метров. И это вовсе не байки рыбаков, а подтвержденные научные факты. Это были огромные белуги, которых уже давно не встречали в Волге, а те немногие представители этого вида, что остались в наши дни, мало чем напоминают своих великих предков. Но что же случилось с самой большой пресноводной рыбой на планете? Почему ее почти не стало, а те немногочисленные особи, что остались, своими скромными размерами совсем не напоминают самых огромных пресноводных рыб на планете?Белуги относятся к семейству осетровых и обитают в бассейне Каспийского, Черного и Азовского морей. Эта рыба относится к проходным видам, которые обитают в морях, но для размножения заходят в реки. Популяция каспийской белуги нерестится в Волге, Урале, Куре, Тереке, азовская белуга идет на нерест в реку Дон. Черноморская белуга обитает у берегов Украины, Болгарии и Румынии, поэтому нерестится в Дунае, Днепре и Днестре. Еще в середине прошлого века популяция белуги обитала у берегов Италии в Адриатическом море, но сегодня этот вид осетровых там не встречается.Белуги — это хищные рыбы, которые в молодом возрасте питаются мелкими водными организмами, моллюсками, личинками и рачками, а достигнув почтенного возраста и размера, переходят на более крупную добычу — речных рыб. Белуги настоящие долгожители, так как могут доживать до 100 лет. Но это не единственный рекорд этих рыб. Дело в том, что белуги растут всю жизнь, то есть по размерам рыбы можно примерно определить ее возраст. Ну а известный 4-х метровый экземпляр белуги, который был пойман в начале прошлого века в Волге, скорее всего, был близок к своему вековому юбилею.Но 4-х метровые гиганты — это рекорды давно минувших дней, в наше время таких белуг уже нет. Те белуги, что сегодня плавают в водах Каспия и Черного моря, крайне малочисленны, несмотря на то, что вид занесен во все Красные книги, какие только возможно. К такой плачевной ситуации привело несколько факторов, но главный виновник столь бедственного положения белуг, конечно же, человек.Интенсивный промысел и загрязнение речных и морских вод привели к катастрофическому сокращению популяции в XX веке. Ситуацию ухудшило сооружение многочисленных гидроэлектростанций на крупнейших реках Европы, которые не были снабжены рыбопропускными механизмами, что не позволяло рыбам подняться вверх по течению к привычным для них местам нереста. Волга, Кама, Кура, Дон, Днепр и Днестр — все они оказались перекрыты плотинами ГЭС, что лишило белуг большинства мест нереста.Еще одной немаловажной особенностью, которая повлияла на резкое сокращение популяции, является очень длинный период взросления белуг. Для того, чтобы белуга достигла репродуктивного возраста, должно пройти очень много времени. Самцы каспийской белуги способны к размножению не ранее 13-18 лет, а для самок этот показатель достигает 16-25 лет. Таким образом, для того, чтобы белуга выросла и смогла оставить потомство, должно пройти очень много времени.О том, что белугу нужно спасать, особенно популяцию Азовского моря, которая находится в более плачевном состоянии по сравнению с каспийской белугой, стало понятно еще в середине XX века. Белугу стали разводить в специальных питомниках, выпускать икринок и молодь в Азовское море. Это позволило немного стабилизировать ситуацию, но выпущенных объемов было недостаточно для поддержания и увеличения численности популяции.Современное состояние вида вызывает серьезную тревогу у ихтиологов. Вес большинства пойманных за последние 20-30 лет белуг не превышает 300 килограммов, а возраст этих рыб не более 40-50 лет. Если в середине XX века в Волге было зафиксировано около 25 тысяч белуг, идущих на нерест, то в начале XXI века их число не превышало 5 тысяч. Остается надеяться, что экологам и специалистам по рыборазведению удастся сохранить этот удивительный вид рыб и в Волге снова будут водиться белуги невероятных размеров.

Источник: nashaplaneta.su