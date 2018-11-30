Расчеты в нацвалютах – дело не столь отдаленного будущего

Источник: politexpert.net

По словам Владимира Путина, сейчас можно увидеть, что не Россия уходит от доллара, а доллар уходит от России.



Сегодня, 28 ноября, стартовал инвестиционный форум «ВТБ Капитал» под названием «Россия зовет!», на котором выступил российский лидер Владимир Путин.

В частности, президент затронул тему дедолларизации. По его словам, в настоящий момент Россия не стремится полностью отказаться от использования доллара. Он добавил, что при этом власти все равно делают определенную работу по этой теме.

Владимир Путин отметил, что это не РФ уходит от доллара, а доллар уходит от России. Он добавил, что люди, принимающие такие решения, «стреляют себе не в ногу, а выше», так как подобная нестабильность при расчете в американской валюте заставляет ведущие экономики мира искать альтернативу и создавать независимые системы.

Российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист, лидер общественного движения «ПВО» Николай Стариков в беседе с корреспондентом издания «ПолитЭксперт» прокомментировал роль доллара в расчетах РФ и зарубежных партнеров.

По его словам, на сегодняшний день эта функция снижается.

«Заключаются контракты в других валютах и особенно, что приятно, в рублях. Хочется, чтобы они все были в национальной валюте. Но, я думаю, это дело не столь отдаленного будущего. Что касается слов Путина, то, по сути, он сказал, что не мы отказываемся от доллара, а доллар от нас уходит. То есть, по сути, результат один и тот же. Президент выглядел миролюбивым и в очередной раз в глазах Запада постарался сделать Россию «не агрессивной, а цивилизованной» или той, какой запад её хочет видеть. Но суть от этого не изменилась – доллар уходит из экономики России пока медленно, но я надеюсь верно», – отметил эксперт.

Стариков напомнил, что сейчас контракты на продажу, поставку и покупку различных товаров, полезных ископаемых заключаются в американских долларах российской компаний с ее иностранными партнерами. Каждая проводка платежа в долларах проходит через финансовую систему США.

«В случае введения очередной порции санкций, эти платежи будут просто физически невозможны. Так американцы пытаются сейчас удушить Иран. Чтобы торговля с партнерами продолжалась, она должна идти не в долларах, а в евро, например, через платежную финансовую систему Европы, в юанях – через Китай. Мы готовимся к потенциальным недружественным действиям запада», – подытожил Николай Стариков.

В заключение своего выступление на форуме Владимир Путин подчеркнул, что сейчас ведется работа с ключевыми торговыми партнерами над независимым механизмом от международных межбанковских каналов связи SWIFT.

Автор: Герман Иванов

Источник: nstarikov.ru