Греческий кластер
11:35. 30 ноября 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Хакеры из "Анонимус" продолжают вываливать документ по организованной Британскими спецслужбами сети антироссийского влияния в странах Евросоюза.
Из интересного:
- Никос, ранее преданный, начал писать статьи, которые очень помогают Сиризе, описывая их теперь как дружественную к ЕС социал-демократическую партию. Это глубоко неверно и очень условно. В Греции хорошо известно, что Сириза близка к Кремлю.
Его внезапный поворот, чтобы поддерживать партию, которая организовала его избиение, ставит перед нами очень серьезные вопросы. Сисси и Элиас были очень тверды говоря, что они не хотят встречаться с ним, и мы не должны приглашать других на встречу с ним.
Было рекомендовано, чтобы мы встречались с ним отдельно.
1. Красной нитью через документы проходят обвинения партии Сириза в связях с Кремлем. Как открытых, так и тайных, которые скрывают от Запада.
2. Указывается на проведение работы с российским информационным и политическим влиянием в Греции через "донесение правдивой информации", "борьбы с российскими fake-news", поддержку "евроориентированных политиков" и т.п. инструментарий информационно-политического влияния.
3. Греция ведет себя недостаточно жестко в отношении России, даже в случае с высылкой российских дипломатов в связи с дипломатическим кризисов вокруг переименования Македонии, когда Греция обвинила Россию в попытках повлиять на межгосударственные отношения Греции и Македонии. По мнению функционеров ИИ, Греция не заинтересована в эскалации этого конфликта и ее реакция оказалась слабее, нежели ожидалось.
4. США проводят активную политику давления для обеспечения прочного укоренения Греции в "западном лагере", пытаясь использовать для этого и текущее сближение России и Турции, стремясь попутно создать предпосылки для того, чтобы использовать Грецию для подрыва российских экономических проектов в Восточном Средиземноморье и на Балканах.
5. С 19 по 25 ноября 2018 года в Греции была организована "неделя информационной грамотности", где греков учили отличать "правильные новости" от "неправильных", Основная цель комплекса мероприятий на разных площадках "научить греческих читателей правильным интерпретациям".
6. Один из агентов влияния подчеркивает, что часть греческого правительство тайно желает укрепления экономических и политических связей с Китаем и Россией, но напрямую обвинять правительство в этом нельзя, так как не хватает фактических доказательств этих намерений, поэтому разоблачать эту линию поведения надо более осторожно, через кампанию информационного влияния и прозападных политиков.
7. Подчеркивается, что наиболее сильно российское влияние проявляется в культурной, образовательной и религиозной сферах, куда на февраль 2017 года еще не удалось распространить влияние сети ИИ. Сетуют, что в греческой образовательной среде слишком много левых, которые догматично относятся к намерениям Запада.
8. Греческие журналисты работающие в оборонной сфере называются "самыми коррумпированными из всех". При этом 63% всех журналистов Греции – русофилы. Пытаются проводить связь между коррумпированностью журналистов и уровнем российского влияния.
9. Россия поступает коварно, когда через свои разведслужбы крадет у Запада секретные данные, потом их публикует и заявляет при этом, что она тут не причем. Высказывается сожаление, что греки неправильно интерпритируют подобные материалы дискредитирующие Запад, потому что с точки зрения Запада надо делать акцент не на содержании материалов, а на том, зачем это делает Россия, а греки этого пока не понимают в силу недостатка "информационной грамотности".
10. Общий посыл – надо активно работать как с греческим населениям, дабы показать "истинное лицо России", разоблачать российских агентов влияния в партийных и правительственных кругах, а также в медийных структурах, при этом помогая продвижению лиц, которые преданы идее укоренения Греции в европейском проекте с попутным разрывом тех связей, которые создают опасный потенциал российско-греческого взаимодействия.
И т.д. в том же духе.
Очень интересные документы а ведь такие наверняка есть (и кое-что наверняка еще выложат) и по другим странам. И эти люди еще что-то вякают про вмешательство России в американские выборы. Если бы нечто подобное всплыло по вмешательству России в дела Британии или США, то shit-шторм бушевал бы несколько месяцев. Ну а джентельменам вполне можно, влезать в дела других государств и учить их "правильным интерпретациям.
С выложенными документами на английском языке можно ознакомиться вот здесь https://ru.scribd.com/user/433220695/Anonymous-Europe/uploads
Источник: colonelcassad.livejournal.com