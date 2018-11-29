Главная » Видео, История, Мировоззрение

Вопросы Елене Прудниковой

18:53. 29 ноября 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Елена Прудникова отвечает на вопросы зрителей.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ответы на вопросы по ситуации в Сирии
..., который представляет собой ответы на вопросы читателей ресурса. Этот материал дает.... "Недавно Телеграфистъ объявил о сборе вопросов для жителя Сирии, Елены Громовой... точки зрения, важные вопросы и передал их лично Елене. Теперь Телеграфистъ предлагает...
Психотехнологии. Интервью с Еленой Русалкиной
... «немедицинская психокоррекция». И сразу возник вопрос: почему «немедицинская»? Но назвать это... в жизнь. И неминуемо встает вопрос об этичности использования таких разработок... этого мало? Интервью Елены Русалкиной, вопросы Елена Ветрова Источник: www.kramola...
Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2016
...: ОБСЕ уделяет недостаточно внимания вопросу захватов поселков ВСУ. 09:...координатора группы ОБСЕ по гуманитарным вопросам, Елене Захаровой: Я настаиваю на том...ОБСЕ уделяет недостаточно внимания вопросу захватов поселков ВСУ Вопрос поддержания "режима тишины...
Опыт реализации ТСЖ в малоквартирном доме
... 09 марта 2017г. в Омске. Вопросы Елене можно задать по электронной Этот...
Свеча над пропастью
...буря! Со смертью сестры перед Еленой окончательно разверзся ад. Раньше ..., молока, сыра, - бабушка продиктовала Елене целый список. Елена выскочила на... кабинете. Следователи внимательно осмотрели палату, вопросов напрашивалось много, слишком много! - ...
Новости Украины и Новороссии 09 мая 2016
... при наличии прогресса в вопросах безопасности."Любым шагам политического ...Глищинской отобрали ребенка Украинской журналистке Елене Глищинской, содержащейся под стражей...Представьте только, тюремщики довели политзаключенную Елену Глищинскую до того, что роды...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>