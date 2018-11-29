Нам нужна большая стратегия

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс Dzen канале

В эфире «День ТВ» с ведущим Дмитрием Тараном мы говорили о настоящем и будущем России. Почему нам необходимы большие цели, от каких иллюзий нам надо избавиться. Какое направление должно стать ведущим в развитии страны.

Источник: dentv.ru

Хронометраж:

00:00:40 — Разочарование и радикализация в общественно-политическом поле России;

00:02:38 – Россия реагирует ситуационно – а нужна стратегия;

00:10:42 – Нам нужна вся Украина и мы нужны всей Украине;

00:16:37 – России нужен стратегический план;

00:24:16 – Об отсутствии социальной справедливости;

00:27:20 – Нужно восстанавливать единство народа;

00:29:05 – Доктрина Путина;

00:32:20 – Миграционная политика России;

00:48:44 – Война на Донбассе и медиасфера;

00:51:48 – ЛДНР – как прообраз нового государства на территории бывшей Украины;

00:57:33 – Украина, Россия и Беларусь – единое целое;

01:03:21 – В России нет украинофобии;

01:05:21 – Стратегический рубеж – следующие выборы в Государственную думу.

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru