Нам нужна большая стратегия
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В эфире «День ТВ» с ведущим Дмитрием Тараном мы говорили о настоящем и будущем России. Почему нам необходимы большие цели, от каких иллюзий нам надо избавиться. Какое направление должно стать ведущим в развитии страны.
Источник: dentv.ru
Хронометраж:
00:00:40 — Разочарование и радикализация в общественно-политическом поле России;
00:02:38 – Россия реагирует ситуационно – а нужна стратегия;
00:10:42 – Нам нужна вся Украина и мы нужны всей Украине;
00:16:37 – России нужен стратегический план;
00:24:16 – Об отсутствии социальной справедливости;
00:27:20 – Нужно восстанавливать единство народа;
00:29:05 – Доктрина Путина;
00:32:20 – Миграционная политика России;
00:48:44 – Война на Донбассе и медиасфера;
00:51:48 – ЛДНР – как прообраз нового государства на территории бывшей Украины;
00:57:33 – Украина, Россия и Беларусь – единое целое;
01:03:21 – В России нет украинофобии;
01:05:21 – Стратегический рубеж – следующие выборы в Государственную думу.
Источник: nstarikov.ru