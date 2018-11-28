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Я русский! Настоящий Задорнов

18:53. 28 ноября 2018 Просмотров - 291 3 коммент. Опубликовал:

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Год назад ушел из жизни замечательный человек, исследователь, писатель и сатирик Михаил Николаевич Задорнов.

Многим в нашей стране он запомнился как искрометный человек, истинный патриот своей Отчизны.

Но далеко не все знают о важнейшей стороне последних 10 лет его жизни.

Смотрите первую часть фильма «Я русский! Настоящий Задорнов» .

В память о об этом выдающемся человеке его друзья и соратники расскажут об интересах Михаила Николаевича в сфере Славянской Культуры, языка и традиций, исторической правды и вымыслов.

 

 

Очень интересная история Михаила Задорнова о встрече с таёжной Ведуньей, ЦРУ, Беловодье, Золоте Скифов и Русском Языке

Полная версия встречи:

Часть 1 - http://youtu.be/dUK6EkCOzAQ

Часть 2 - http://youtu.be/0qxnB7B-XQM

Часть 3 - http://youtu.be/OkG4YqlLg7w

 

Источник: www.youtube.com

Метки: Видео, народ, славяне
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3 коммент.»

  • 340 308
    Хан_Уман 28 ноября 2018 в 20:57 Ссылка Пометить
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    Хороший и добрый был человек.
    Я когда его вижу, мне улыбаться хочется.

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  • 1171 1061
    Мирослава 28 ноября 2018 в 23:20 Ссылка Пометить
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    ОН БЫЛ.Он делал для своих зрителей всё что мог сделать! Патриот,русич! Пусть душа его летит к нашим Богам и Предкам! И воплощается там, где он будет нужен Мирозданию!

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