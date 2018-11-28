Я русский! Настоящий Задорнов
Год назад ушел из жизни замечательный человек, исследователь, писатель и сатирик Михаил Николаевич Задорнов.
Многим в нашей стране он запомнился как искрометный человек, истинный патриот своей Отчизны.
Но далеко не все знают о важнейшей стороне последних 10 лет его жизни.
Смотрите первую часть фильма «Я русский! Настоящий Задорнов» .
В память о об этом выдающемся человеке его друзья и соратники расскажут об интересах Михаила Николаевича в сфере Славянской Культуры, языка и традиций, исторической правды и вымыслов.
Очень интересная история Михаила Задорнова о встрече с таёжной Ведуньей, ЦРУ, Беловодье, Золоте Скифов и Русском Языке
Полная версия встречи:
Часть 1 - http://youtu.be/dUK6EkCOzAQ
Часть 2 - http://youtu.be/0qxnB7B-XQM
Часть 3 - http://youtu.be/OkG4YqlLg7w
Источник: www.youtube.com
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Хороший и добрый был человек.
Я когда его вижу, мне улыбаться хочется.
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А мне грустно,что мы его потеряли… Всякая шваль живёт и здравствует, а такие Люди от нас уходят!!!
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ОН БЫЛ.Он делал для своих зрителей всё что мог сделать! Патриот,русич! Пусть душа его летит к нашим Богам и Предкам! И воплощается там, где он будет нужен Мирозданию!