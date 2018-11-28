Год назад ушел из жизни замечательный человек, исследователь, писатель и сатирик Михаил Николаевич Задорнов.

Многим в нашей стране он запомнился как искрометный человек, истинный патриот своей Отчизны.

Но далеко не все знают о важнейшей стороне последних 10 лет его жизни.

Смотрите первую часть фильма «Я русский! Настоящий Задорнов» .

В память о об этом выдающемся человеке его друзья и соратники расскажут об интересах Михаила Николаевича в сфере Славянской Культуры, языка и традиций, исторической правды и вымыслов.

Очень интересная история Михаила Задорнова о встрече с таёжной Ведуньей, ЦРУ, Беловодье, Золоте Скифов и Русском Языке

Полная версия встречи:

Часть 1 - http://youtu.be/dUK6EkCOzAQ

Часть 2 - http://youtu.be/0qxnB7B-XQM

Часть 3 - http://youtu.be/OkG4YqlLg7w

Источник: www.youtube.com