Система обучения здравомыслящего человечества. Александр Жарков. Часть 1
Как развить здравомыслие.
Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 2 – https://youtu.be/6Zk_nCMMrgY
В эфире Александр Жарков раскрыл очень важные темы из разных сфер жизни – от личного здоровья и межличностных отношений до собственного бизнеса и мира во всём Мире.
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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
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Источник: www.youtube.com
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Здравомыслие – добросовестное использование трёх основ познания истины: мнения сведущего человека, мнения Ведических писаний (опыта предков) и личного опыта. Все их необходимо приводить к одному знаменателю. Если пользоваться какими-либо двумя критериями, а тем более – каким-то одним, то велика вероятность ошибки. Тот, кто правильно использует все три основы в поиске истины, проявляет здравый смысл, это и позволяет ему избежать ошибок… Проще говоря, здравомыслие – это неприятие ВСЕГО того, что творится в нашем обществе…
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Здравия всем. Скажите пожалуйста, как можно связаться с Александром Жарковым?
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Грамотно сформулируй запрос и кинь в поисковик его имя, фамилию, темы, которые он освещает, зайди в фейс, контакт, другие “посиделки” и там попробуй с ним связаться…