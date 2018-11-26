«Думали, что их примут как освободителей»: как завершилась интервенция Антанты на юге России

Источник: russian.rt.com

23 ноября 1918 года началась интервенция войск Антанты на юге России. В ней участвовали войска Франции, Греции, Румынии, Сербии и Польши — формальные союзники Белого движения (Добровольческой армии). По словам историков, интервенты, прикрываясь лозунгами об «освобождении российского народа», намеревались поделить Россию, ослабленную Гражданской войной, на колониальные зоны влияния. Однако уже весной 1919 года основные силы интервентов покинули южные области бывшей Российской империи. О причинах провала вторжения Антанты в Причерноморье — в материале RT.



В ноябре 1917 года к власти в России пришли большевики, призвавшие прекратить Первую мировую войну и начать мирные переговоры без требований аннексий и контрибуций. Эти идеи крайне негативно встретили власти Британии и Франции, уже чувствовавшие себя победителями.

В конце декабря Лондон и Париж провели переговоры, по итогам которых Россия была разделена на зоны влияния. Северное Причерноморье должно было перейти под контроль Франции, а восточное — Великобритании. Власти США вплоть до марта 1918 года пытались уговорить большевиков занять сторону Антанты, однако советское руководство, осознавая тяжесть социально-экономического положения страны, войну продолжать не желало, поэтому вскоре контакты между Москвой и Вашингтоном прекратились.

Выйти из войны с Германией на приемлемых условиях у Советской России не получилось. Немецкое командование путём дипломатических уловок сделало участником переговоров виртуальное правительство Украинской народной республики (УНР) и шантажом вынудило советские власти подписать Брестский мир, предполагавший переход под фактический контроль Берлина и Вены регионов Малороссии, Новороссии и части Белоруссии. Вступив в Киев, немцы организовали переворот, свергнув своих союзников из УНР и установив гетманат Павла Скоропадского.

Однако в ходе подписания Компьенского перемирия, остановившего Первую мировую войну, представители Антанты заставили Германию отказаться от Брестского мира и от претензий на бывшие юго-западные регионы Российской империи. Немцы должны были передать контроль над ними войскам Антанты. Но немецкие солдатские советы, в которых были популярны левые идеи, зачастую решали не ждать французов или англичан и передавали подконтрольные им территории и оружие Красной армии. В это время брошенные Берлином представители УНР, воспользовавшись отступлением Германии, свергли гетмана Скоропадского и объявили о создании Директории украинской народной республики, наиболее влиятельным лидером которой был Симон Петлюра.

Начало интервенции

Принципиальное решение о наступлении на Северное Причерноморье руководство Антанты приняло ещё до Компьенского перемирия, в октябре 1918 года. Руководство наступлением было поручено главнокомандующему союзных армий на Ближнем Востоке генералу Луи-Феликсу-Мари-Франcуа Франше д’Эспере.

«С точки зрения западных держав, Россия была слишком большой и имела множество «излишков». В 1918 году они увидели, что Москва ослаблена Гражданской войной, и решили этой слабостью воспользоваться. Они думали, что Крым, Новороссию и Кавказ удастся забрать легко, однако вскоре поняли, что очень сильно ошибались», — рассказал в интервью RT историк и писатель, экс-директор Севастопольского государственного архива Валерий Крестьянников.

Сильное давление на официальный Париж оказывали крупные французские промышленники и предприниматели. В своё время Франция много инвестировала в экономику России, в том числе в предприятия Донецко-Криворожского бассейна. Отказ Советов отвечать по долговым обязательствам прошлых правительств доводил французский бизнес до отчаяния. И из-за стремления взять под контроль «свои» фабрики и заводы поведение руководства Франции было порой весьма непродуманным, отмечают историки.

Изначально силы Антанты должны были зайти в Северное Причерноморье через территорию Румынии. Однако выход из войны Турции изменил планы руководства блока. Флот Антанты двинулся в Чёрное море через проливы.

23 ноября в Севастополе началась высадка первого десанта Антанты. Три дня спустя британский военный корабль появился на рейде Одесского порта. Вскоре к нему присоединились суда других стран — членов блока. В порту высадились около 3 тыс. французских солдат. А со стороны суши в город вошли сербские и польские части.

Самым многочисленным должен был стать греческий контингент. По просьбе официального Парижа Афины согласились отправить в «поход в Южную Россию» свой 1-й армейский корпус: три полноценные дивизии и 12 военных кораблей. За это Париж обещал помочь с удовлетворением греческих территориальных претензий в Восточной Фракии и Малой Азии. Время внесло в эти планы свои коррективы. До Северного Причерноморья дошли только две дивизии, третья была задействована в Малоазийском походе. Греческие подразделения испытывали нехватку командного состава. Управление ими осуществляли преимущественно французские офицеры.

«Представители армий Антанты смотрели на греческих солдат как на колониальные войска», — отметил в беседе с RT Крестьянников.

Также в ноябре ранее выбитые из Закавказья англичане ввели свои войска в Баку.

Иностранная оккупация

В начале декабря повстанческие отряды, подконтрольные Петлюре, захватили Балту и Ананьев, а затем вошли в Одессу. В то же время атаман Никифор Григорьев овладел Николаевом, Очаковом, Херсоном и Алешками, установил там свою диктатуру, но телеграфировал при этом руководству директории, что официально признаёт её власть.

«Высаживаясь в Северном Причерноморье, представители Антанты делали ставку не на украинских националистов, а на белогвардейцев. Стоящие на украинских националистических позициях историки до сих пор не могут простить этого Западу», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Колпакиди.

Австрийские оккупанты в Одессе © Wikimedia Commons

При вступлении петлюровцев в Одессу войска Антанты контролировали только небольшой район города возле порта. Однако уже 16 декабря в Одессе высадился новый десант, и силы Антанты помогли белогвардейцам вытеснить из города отряды директории. Французское командование потребовало от Петлюры отвести от Одессы свои банды. Тот отошёл на 40 км. Военным губернатором Одессы и прилегающих к ней территорий был объявлен белый генерал Алексей Гришин-Алмазов, но фактическими руководителями стали генерал Филипп д’Ансельма и начальник французского штаба полковник Анри Фрейденберг.

Разочаровавшись в белогвардейцах, потерпевших несколько тяжёлых поражений, французы вступили в переговоры с Директорией украинской народной республики. Речь зашла о возможности создать на юго-западе бывшей Российской империи две директории — украинскую в Малороссии и условно российскую (но подконтрольную Антанте) в Новороссии.

Для начала представители Антанты потребовали от Петлюры отвести свои отряды по всему фронту. Опасаясь обострения отношений с западным блоком, тот согласился. И тем самым нажил себе врага в лице атамана Григорьева: ведь весь подконтрольный ему регион Николаева и Херсона должен был перейти интервентам. Уже в конце января франко-греческие части воссоединились в районе Днепра с наступающими с востока белогвардейцами. Разъярённый Григорьев, считавшийся левым эсэром, объявил директории войну и в начале февраля 1919 года официально признал власть Совнаркома УССР.

Атаман Григорьев (слева) © Wikimedia Commons

Войска интервентов тем временем заняли Николаев и Херсон, установив полный контроль над всем северо-западным побережьем Чёрного моря. Их численность в феврале 1919 года достигла 60 тысяч.

В подконтрольных интервентам и белогвардейцам городах в это время было множество российских аристократов, купеческих и дворянских семей, царских чиновников, не желающих признавать Советы. Здесь царила безработица, уровень жизни населения был крайне низок, начинался голод. Кроме того, на юг также устремились люди с криминальным прошлым. Дошло до того, что против «бандитской армии» приходилось выводить бронетехнику.

В марте юг России покинул сочувствующий белогвардейцам французский военный консул Эмиль Энно. «Серым кардиналом» Антанты в Причерноморье стал полковник Анри Фрейденберг, который был выходцем из одесской еврейской семьи и сделал карьеру во французской армии, выдавая себя за эльзасца. К белогвардейцам он относился прохладно.

Главнокомандующим Одесским районом французы без согласования с Добровольческой армией назначили генерала Шварца. Гришину-Алмазову приказали покинуть город. Кроме того, представители Антанты попытались создать особые подразделения, в которых солдатами были бы местные жители, а офицерами — французы, но энтузиазма это у населения не вызвало. В сводные отряды не желали идти ни сторонники Советов, ни те, кто симпатизировал Белой гвардии.

Провал интервенции

«Сразу же после прихода интервентов большевики развернули среди их войск активную пропаганду. На юг были специально направлены члены партии, владевшие французским языком», — рассказал Колпакиди.

В Одессе возникло мощное подполье, активно взаимодействующее с подпольем в Крыму. В заброшенной каменоломне была оборудована типография. Подпольщики наладили выпуск газеты «Коммунист». Только франкоязычная её версия выходила тиражом около 7 тыс. экземпляров.

Одним из руководителей подполья была француженка — учительница Жанна Мари Лябурб, ещё в 1896 году переехавшая в Россию. С 1903 года она присоединилась к революционному движению, а в феврале 1919-го прибыла в Одессу.

Жанна Мари Лябурб © Wikimedia Commons

Она быстро сумела найти подход к солдатам Антанты и посеять среди них антивоенные настроения. Однако уже 1 марта Жанну арестовала французская контрразведка. На следующий день её вместе с группой местных мирных жителей расстреляли без суда и следствия. Её тело бросили на улице. Позже Лябурб похоронили на 2-ом Христианском кладбище в Одессе. В память о ней в городе названы спуск, улица, переулок и сквер.

В марте 1919 года Красная армия перешла в наступление в Новороссии. Части атамана Григорьева, разгромив при поддержке бронепоездов греко-французский контингент, вновь заняли Херсон и Николаев. В начале апреля Красная армия и союзные ей повстанцы начали масштабное наступление на Одессу. Войска Антанты стали отступать. В это же время белогвардейцы и интервенты были отброшены с севера Крыма к Севастополю и Феодосии. На французских кораблях матросы подняли восстание.

«Хотя эти события принято называть восстанием, речь скорее шла о сильных брожениях или серии бунтов. Французы не хотели больше воевать и находиться в России. Они требовали отправить их домой», — отметил Крестьянников.

По его словам, дошло до того, что французское командование отдало приказ греческим военным, которые были достаточно консервативны и в меньшей степени поддавались революционной пропаганде, открыть огонь по французским матросам на манифестации в центре Севастополя.

Благодаря позиции греческого контингента и пришедшим на помощь британским кораблям, восстание удалось подавить. Один из лидеров протеста, инженер Андре Марти был арестован и отправлен во Францию. Однако командование интервентов осознавало, что боеспособность их контингента существенно снизилась.

Греческие солдаты в Одессе, 1919 г. © Wikimedia Commons

Кроме того, до французских офицеров доходили слухи, что местное население готовит против интервентов масштабное восстание. А Анри Фрейденберг, по мнению некоторых историков, вступил через актрису Веру Холодную, имевшую с ним любовную связь, в тайные переговоры с большевиками об условиях отступления.

2 апреля 1919 года французский штаб заявил, что намерен эвакуироваться из Одессы за 48 часов. На 112 судах город покинули войска Антанты, а также часть бежавших от Советов представителей прежней власти и сотрудников установленной интервентами местной администрации.

В конце апреля началась эвакуация интервентов и с территории Крыма.

«Для французов было очень важно забрать из Севастополя севший незадолго до этого на мель и находившийся на ремонте броненосец «Мирабо». Ради этого они вступили в переговоры с командовавшим группой советских войск в Крыму Сергеем Петриковским и договорились, что уйдут без боя, если им дадут увести корабли и уничтожить береговые орудия, из которых их могли бы обстрелять при отходе», — рассказал Валерий Крестьянников.

До конца весны все основные силы Франции и Греции покинули Чёрное море. Летом англичане отступили из Закавказья. Британский флот оставался у берегов России и в 1920 году высадил десант в Новороссийске, чтобы прикрыть эвакуацию белогвардейцев и их семей. На этом интервенция завершилась.

«Важнейшим фактором, приведшим к провалу интервенции, стало то, что местное население отчаянно сопротивлялось иностранной оккупации. Французы думали, что их примут как освободителей, но это было не так. Достаточно малочисленные большевики смогли поднять массы на борьбу с войсками Антанты. Люди не хотели вешать себе иностранное ярмо на шею, и интервентам не осталось ничего другого, как отступить», — подытожил Валерий Крестьянников.

Источник: nstarikov.ru