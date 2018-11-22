Мифы и реальность о Глинолечении. Зинура Теплухина. Часть 2
Как лечить глиной.
Автор-сказительница – Зинура Теплухина
Часть 1 – https://youtu.be/dSKxTLH8x-g
Глин на Земле больше, чем чернозема, а глину, которую можно использовать для лечения, сыскать сложнее, чем золото.
Изучению этого вопроса, геолог-биолог Зинура Теплухина посвятила всю свою жизнь.
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