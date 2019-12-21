Древняя Русь. Мифы и реальность. Андрей Антонов. Часть 2
Когда появилась Древняя Русь.
Автор-сказитель – Андрей Антонов
Часть 1 – https://youtu.be/qF1kMvAu2dM
Из эфира вы узнаете о малоизвестных фактах русской истории, о культуре наших пращуров, о правосудии древнего русского общества, о конах и поконах нашего древнего ведического мира.
Также будет раскрыта тема — кто такие варяги…
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Правда не спеша проторивает себе путь… Русь – светлая, чистая, освященная Богами земля. Отсюда и Божья Русь и Святая Русь. Рɤсь, где ɤ – буквица ”оук”, дифтонговое ”оу”, т.е. Роусь. Т.е. при прочтении восточный человек произносит – Русь. А западный скажет – Рось, т.к. они делают ударение на первый призвук, а восточные на второй. Другие наши территории: Борусь (восточная Борусь – современная Белоруссия), Пруссия, Грузия (правильно Грусия – горная Русь) и т.д.
Русь распятая.
Слово очень походит к нашей действительности.
Распятие – убийство, мучительная казнь через распятие на крестообразно соединённых брусьях. Иудохристиане, стараясь скрыть истинное значение слова “распятие”, придали ему смысл – “церковная утварь, предмет декоративно-прикладного искусства, ювелирное изделие”. Слову “распинаться”, имеющему смысл самопожертвования, придали значение пустословия и произнесения речей перед не внемлющей аудиторией. Это было сделано иудохристианами для того, чтобы приучить своих последователей бездумно поклоняться изображению казни и слепо почитать орудие убийства того, кто учил праведности и нёс людям любовь. Это равносильно тому, что дети повешенного отца стали бы почитать виселицу и поклоняться висящему на ней, а изображение этой казни носить на шее. Иудохристиане намеренно приучали своих последователей смотреть на изображение казни без содрогания, для того чтобы потом люди не ужасались, творя казнь любви и праведности. Таким образом, твари приучили людей не видеть свою самоубийственную деятельность: уничтожение природы, допущение вредоносной технократизации, разрушение генофонда и культурных ценностей предков…
Некоторые говорят, что вот, Даждьбога распяли так же как Христа. Почему так же как Христа? Может Христа так же, как Даждьбога? Нет. Нашего Даждьбога приковали в 5 местах (рас пять) на шее, руках и ногах… А Христа распяли на отдельном кресте, а кое-где пишут, что на столбе Митру распяли на горах. Амирада распяли тоже на горах Кетцалькоатля – пернатого змея у инков тоже распяли.. И тоже они – что? Воскресли, как бы обрели новую жизнь на третий день. Поэтому сделал Иешуа Ганоцри какое-нибудь открытие тем, что на 3-тий день воскрес? Вроде бы нет. Но заметь, у нас это как быль, а быль означает, что это было, а у них же даже поется и в их символе веры, и в преданиях: «И воскресших на третий день по писанию». Т.е. так было написано, а было ли на самом деле не известно. А у нас было.
И мы воскреснем, тс.
Это наш путь.
Не Грузия а Гнусия…
Ты,Кикабидзе,Саакашвили,Сталинидзе гнусные люди.
Вопрос ребром: либо «сын Бога», аватар Духа Жизни (Добра, Любви и т.д.) – либо нежить!
А история либо служит возведению духа в это Достоинство – либо она ложна, как и всё унижающее или раздувающее самомнение, гордыню, разделяющую Доброе Человечество на группы и кучки, отделяющую человека от Добра в себе, в ближнем, кем бы он ни был.
Да здравствует «сверхрелигия» Добра!
Добру – быть!