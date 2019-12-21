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Древняя Русь. Мифы и реальность. Андрей Антонов. Часть 1

19:06. 21 декабря 2019 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Когда появилась Древняя Русь.

Автор-сказитель – Андрей Антонов
Часть 2 – https://youtu.be/L1OlW6m1Ifw

Из эфира вы узнаете о малоизвестных фактах русской истории, о культуре наших пращуров, о правосудии древнего русского общества, о конах и поконах нашего древнего ведического мира.
Также будет раскрыта тема — кто такие варяги…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qF1kMvAu2dM

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