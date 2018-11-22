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Мифы и реальность о Глинолечении. Зинура Теплухина. Часть 1

08:54. 22 ноября 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Как лечить глиной.

Автор-сказительница – Зинура Теплухина
Часть 2 – https://youtu.be/I9RzGHKG9sY

Глин на Земле больше, чем чернозема, а глину, которую можно использовать для лечения, сыскать сложнее, чем золото.
Изучению этого вопроса, геолог-биолог Зинура Теплухина посвятила всю свою жизнь.

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