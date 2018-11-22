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Либералы кричат, что Путин распродаёт Россию, параллельно призывая «отдать Курилы»

08:30. 22 ноября 2018 Просмотров - 199 Нет комментариев Опубликовал:

Может ли человек одновременно кричать, что власти «этой страны» распродают Россию, и призывать отдать Курильские острова Японии? Может, если он – российский либерал-западник.

Мы давно привыкли к тому, что в украинских СМИ могут писать любые бредни. Однако когда речь идёт о немытом по причине отсутствия горячей воды киевском как бы эксперте, это одно, и совсем другое – когда бредни пишет гражданин России, у которого офис в Москве.

Вот, например, заголовок: «Курилы нужно отдать Японии». Место публикации – одиозный укросайт «Обозреватель». Автор публикации – Михаил Крутихин, подписанный как «партнёр консалтинговой компании RusEnergy». То есть, если кто-то не понимает, что такое «консалтинговая компания», это Михаил помогает выводить деньги из России в оффшоры. И вот он пишет: «На месте Путина я отдал бы японцам не два, а четыре острова».

Это, вкупе с заголовком, вообще-то статья УК РФ 208.1, которая называется «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

И где же сидит человек, который призывает к такому? Неугомонный IT-эксперт Руслан Карманов не поленился и отыскал адрес.

«Адрес агентства: 109012, Москва, улица Ильинка, дом 4, Гостиный Двор, Бизнес-центр «Деловой», офис 2102».

Ау, дорогая ФСБ! Вам нужна раскрываемость? Пожалуйста, съездите на улицу Ильинку, это не так уж далеко от Лубянской площади.

Но самое крутое даже не то, что выводящий деньги из России проходимец, сидя в уютном офисе в центре Москвы, строчит на укросайт писульку о необходимости «отдать Курилы». Самое крутое – что именно в этом Крутихин и ему подобные обвиняют Путина.

Стоило президентскому пресс-секретарю Пескову заикнуться о том, что обсуждается советско-японская декларация 1956-го года, как понеслась по трубам известно какая субстанция. И вот уже в тот же день, на том же самом укросайте «Обозреватель» брат великого прихватизатора Чубайса – Игорь Чубайс, который, считая себя государственником, типа ратует за интересы России, пишет: «О переговорах Путина на счет передачи Курильских островов Японии с премьером страны нам не объясняют, а речь ведь идет о нашей территории, государстве, земле… За целостность государства отвечает президент, но ни референдумов, ни каких-то открытых дискуссий по поводу передачи Курил Японии в России нет. Мы не знаем, о чем идет речь в ближайшем будущем – о передаче территории или же это какая-то дипломатическая игра».

Посыл ясен: Путин за спиной народа ведёт тайные переговоры. А раз тайные – значит, точно сольёт, всё отдаст, и ужас-ужас. И вот эти 2 позиции: что Курилы нужно отдать, и что Путин распродаёт Россию, они зачастую так лихо перекручиваются в одной отдельно взятой креакльской голове, что просто ах.

В такие моменты становится понятно, что имел в виду Оруэлл, когда описывал двоемыслие.

Кстати, Курилы японцам хотел отдать обожаемый либералами Борис Николаевич Ельцин. И сделать этого ему в 1992 году не дали российские спецслужбы, которые просто сорвали уже согласованный визит распродавателя России в Токио.

При этом они повернули всё так, словно японцы сами сорвали визит, поскольку не гарантировали 100-процентную безопасность Ельцина. Вот что рассказывал об этом ветеран спецслужб, генерал-майор ФСО Борис Ратников. «…Где-то около трёх часов ночи ко мне в посольстве прибежал дежурный офицер и сообщил, что по ленте ТАСС прошло сообщение о переносе визита президента. Так мы спасли Курильские острова для России и лицо президента. Получалось, японцы сами виноваты, что визит отложен. Не дали гарантий безопасности. Власти Японии испытали шок от отмены уже подготовленного визита».

В общем, всё традиционно. Кто громче всех кричит «держи вора»? Так и с островами. Кто сам не прочь был бы их отдать, получив за это «красивую жизнь» для себя лично, тот нынче верещит, что Путин вот-вот сольёт.

Руслан Осташко

Источник: voicesevas.ru

Метки: Новости
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