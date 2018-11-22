Что скрывают производители вакцин. Борис Гринблат
Вред прививок и ложь вакцинаторов
Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассказывает о борьбе фармацевтического лобби с распространением информации о вреде поголовной вакцинации.
Сайт проекта MedAlternativa: https://medalternativa.info/
Лечение без лекарств возможно! Об этом читайте в книгах:
Диагноз — рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию
Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян М.В. Оганян В.С.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Чтобы разработать вакцину от гриппа нужно минимум пару лет…
При том, что вирус того же гриппа мутирует два раз в год!
Вы всё ещё хотите пройти вакцинацию?