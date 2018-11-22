Что скрывают производители вакцин. Борис Гринблат

Концептуал СМИ Вред прививок и ложь вакцинаторов

Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассказывает о борьбе фармацевтического лобби с распространением информации о вреде поголовной вакцинации.



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Лечение без лекарств возможно! Об этом читайте в книгах:

Диагноз — рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян М.В. Оганян В.С.

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