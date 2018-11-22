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Что скрывают производители вакцин. Борис Гринблат

19:33. 22 ноября 2018 Просмотров - 225 Один комментарий Опубликовал:

Вред прививок и ложь вакцинаторов

Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассказывает о борьбе фармацевтического лобби с распространением информации о вреде поголовной вакцинации.

Сайт проекта MedAlternativa: https://medalternativa.info/

Лечение без лекарств возможно! Об этом читайте в книгах:

Диагноз — рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию

Экологическая медицина. Путь будущей цивилизации + Видео диск, Оганян М.В. Оганян В.С.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 285 253
    Хан_Уман 22 ноября 2018 в 21:55 Ссылка Пометить
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    Чтобы разработать вакцину от гриппа нужно минимум пару лет…
    При том, что вирус того же гриппа мутирует два раз в год!
    Вы всё ещё хотите пройти вакцинацию?

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