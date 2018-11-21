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Революция была ниспослана свыше! Примите ее смиренно

16:53. 21 ноября 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

В Екатеринбурге в Храме-на-крови открылась выставка к так называемому "100-летию красного террора"

Организаторы уверены, что 100 лет назад в России произошла библейская трагедия Каина и Авеля, а революция – не политический или социальный процесс, а сугубо религиозный конфликт. И понятно, кому определена роль Каина, а кому – Авеля. Впрочем понятна и мотивация организаторов – почему они начали скрывать политическую и социальную составляющую революции – если начать говорить об эксплуатации, нищем народе и бесправии в романовской России, то любой поймет, что революция была, скорее, материальной неизбежностью, а не экзистенциональной борьбой. Об этом НаканунеТВ рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.

Разобраться в фактах и мифах советской истории помогут книги:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

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Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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