Революция была ниспослана свыше! Примите ее смиренно

Концептуал СМИ В Екатеринбурге в Храме-на-крови открылась выставка к так называемому "100-летию красного террора"

Организаторы уверены, что 100 лет назад в России произошла библейская трагедия Каина и Авеля, а революция – не политический или социальный процесс, а сугубо религиозный конфликт. И понятно, кому определена роль Каина, а кому – Авеля. Впрочем понятна и мотивация организаторов – почему они начали скрывать политическую и социальную составляющую революции – если начать говорить об эксплуатации, нищем народе и бесправии в романовской России, то любой поймет, что революция была, скорее, материальной неизбежностью, а не экзистенциональной борьбой. Об этом НаканунеТВ рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.



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