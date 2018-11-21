«Порванная в клочья Россия»

Кто ж не слышал, точнее не читал, этого возгласа либерастов в ответ на сообщения об очередных открывающихся вновь построенных (либо капитально обновленных) промпроизводствах. Да вы не переживайте, расскажем, никакой проблемы тут нет.

Источник: ru-an.info